Überraschend und entgegen seinem Monatsrhythmus versammelt sich der Gemeinderat am kommenden Montag, 15. Juni, 15 Uhr, erneut in der Stadthalle zu einer Sitzung, allerdings hinter verschlossenen Türen. Bekanntlich ist das Gremium aufgrund der Corona-Richtlinien gezwungen, statt im Rats- und Bürgersaal in der Halle zu tagen, wo die Abstandsregeln gut eingehalten werden können.

Warum sind keine Bürger zur Sitzung zugelassen?

Allerdings stellt sich die Frage, warum der Gemeinderat, also die gewählten Vertreter der Bürgerschaft, keine Bürger zu der Sitzung zulassen. Die Gemeindeordnung hat für die Nicht-Öffentlichkeit sehr enge Grenzen gesetzt, denn grundsätzlich müssen Ratssitzungen öffentlich stattfinden. Auf Anfrage des SÜDKURIER benennt Hauptamtsleiter Simon Klaiber die entsprechenden Ausnahmen: „Sitzungen des Gemeinderates dürfen nur dann nichtöffentlich sein, wenn das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner oder Dritter dies erfordern.“

Ausschluss bei Personal- und Grundstücksangelegenheiten gestattet

Den Ausschluss der Öffentlichkeit rechtfertigen demnach Beratungen von Personalangelegenheiten und Grundstücksangelegenheiten oder auch vertragliche Beziehungen zwischen der Gemeinde und Dritten. „Und diese Voraussetzungen liegen bei den Inhalten in der Sitzung am kommenden Montag zweifelsohne vor und deshalb ist die Sitzung zulässig“, versichert der Hauptamtsleiter.

„Keine Rückschlüsse aus dem frühen Beginn der Sitzung ziehen“

Auf die SÜDKURIER-Frage, dass sich das Gremium wohl kaum den ganzen Montagnachmittag mit Personal- und Grundstücksangelegenheiten beschäftigen wird, antwortet Klaiber: „Bitte ziehen Sie aus dem frühen Beginn der Sitzung am Nachmittag auch keine Rückschlüsse auf den Inhalt und den Umfang der Sitzung.“ Wie andere Kommunen gebe es auch in Pfullendorf immer wieder Sitzungen, vor allem bei den Ausschüssen, die nicht öffentlich seien.

Gemeinderäte können laut Gemeindeordnung die Herstellung der Öffentlichkeit beantragen

Die Gemeindeordnung gibt übrigens dem Gemeinderat beziehungsweise den Ratsfraktionen das Recht, über den Ausschluss beziehungsweise Nichtausschluss der Bürger zu entscheiden: „Über Anträge aus der Mitte des Gemeinderats, einen Verhandlungsgegenstand entgegen der Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden“, heißt es im entsprechenden Paragraf 35.

Entscheidungen müssen dann öffentlich gemacht werden

Sollten übrigens in der Sitzung am 15. Juni auch Beschlüsse gefasst werden, sind diese entsprechend der Gemeindeordnung nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder in der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, erklärt die Kommunalaufsicht des Landratsamtes auf Anfrage des SÜDKURIER.