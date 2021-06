Der Gemeinderat hat einstimmig bei seiner Sitzung am Donnerstagabend in der Stadthalle beschlossen, von Eltern, die im Januar und Februar keine Notbetreuung in den städtischen Kindergärten in Anspruch genommen haben, für diese zwei Monate keine Kiga-Gebühren einzuziehen. Detailliert erläuterte Hauptamtsleiter Simon Klaiber, dass aufgrund der Pandemie alle Kindertageseinrichtungen ab dem 16. Dezember 2020 schließen mussten und lediglich eine Notbetreuung von zugangsberechtigten Kindern angeboten wurde. Eine Rückkehr zum „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“, wo dann wieder alle Kinder betreut werden konnten, war erst wieder ab dem 22. Februar möglich.

Land kompensiert teilweise den Gebührenausfall

Auf Grund der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände hatte die Stadtverwaltung die Erhebung der Kindergartenbeiträge für die Monate Januar und Februar 2021 ausgesetzt und es wurde lediglich der Beitrag für die Kinder eingezogen, welche die Notbetreuung in Anspruch genommen hatten. „Der Beitrag für Dezember 2020 war zum Zeitpunkt der Schließung der Einrichtungen bereits vollständig eingezogen“, ergänzte Klaiber. Bei der Beitragsaussetzung handelte es sich nicht um einen vollständigen Verzicht, deshalb musste der Gemeinderat nun diesen Erlass verabschieden. Als Ersatz für die Beitragsausfälle hat die Stadt vom Land eine Soforthilfe in Höhe von exakt 47 322,47 Euro erhalten, was keinesfalls die Einnahmeausfälle kompensiert.

Pfullendorf Kritik an geplanter Erhöhung der Kindergartengebühren in Pfullendorf Das könnte Sie auch interessieren

Minus bei der Stadt beträgt mehr als 50 000 Euro

Insgesamt beträgt die Summe der Elternbeiträge für alle städtischen Einrichtungen monatlich 35 000 Euro, was für die Monate Januar und Februar also Einnahmen von rund 70 000 Euro bedeutet hätte. Für die ersten zwei Monate des Jahres wurde aber nur bei den Eltern die Gebühren eingezogen, deren Kinder die Notbetreuung nutzten. „Das war etwa ein Drittel der Eltern“, so Hauptamtsleiter Klaiber.

Eltern, die keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, müssen für Januar und Februar keine Kindergartengebühren zahlen. | Bild: Volk, Siegfried

Da bei der Soforthilfe des Landes auch die anderen Kindergärten berücksichtigt werden, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, beträgt das tatsächliche Minus für die Monate Januar und Februar etwas mehr als 50 000 Euro.

Ganztagesbetreuung als gesellschaftliche Aufgabe

Einstimmig billigte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Einrichtung einer zweiten Gruppe für die erweiterte Ganztagesbetreuung (EGTB), die direkt an der Grundschule am Härle angeboten wird. Das Personal wird wieder vom „Haus Nazareth“ gestellt, wobei man nach Angaben von Hauptamtsleiter Simon Klaiber dank der langjährigen Partnerschaft ein gutes Angebot erhalten haben. Die Kosten für das zusätzliche Personal betragen rund 88 000 Euro. Die Personalkosten für die bisher bestehende Gruppe, in der aktuell 15 Kinder betreut werden, bezifferte Klaiber für 2020 auf 67 000 Euro. Monatlich zahlen Eltern bislang für diese Betreuung 100 Euro, zuzüglich 60 Euro für das Mittagessen. Dies sei nicht kostendeckend, kündigte Klaiber an, dass man die Beitragszahlungen überprüfen werde. Aber die Nachfrage nach der EGTB erhöhe sich seitens der Elternschaft stetig, und bekanntlich hat die Bundesregierung beschlossen, dass Eltern von Grundschülern ab 2026 einen verbindlichen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung haben.