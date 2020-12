von Tina Klaiber

Am vierten Advent steht das große Fest bald bevor. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit es so wird wie immer, mit liebgewonnen Traditionen und Ritualen und der ewig gleichen Weihnachtsgeschichte. Das alles gibt Halt. Man kann sich fallen lassen, in Gewohntem Kraft schöpfen. Aber Sie ahnen es schon: dieses Jahr ist alles anders. Ein Satz, den wir nicht mehr hören wollen.

Maria bekommt in aller Ruhe ihr Kind

Aber da dieses Jahr sowieso alles anders ist, lassen Sie uns die so vertraute Weihnachtsgeschichte auch mal anders, unter den heutigen Bedingungen, denken. Dann hört sie sich ungefähr so an: Dieses Jahr bleiben Maria und Josef zu Hause. Die Volkszählung wird auf nächstes Jahr verschoben, weil sonst viel zu viel Menschen zusammenkommen. Maria bekommt in aller Ruhe ihr Kind zu Hause mit Hilfe einer Nachbarin und genießt das Wochenbett ohne Besuch. Nur sie und ihr Kind. Maria, Josef und Jesus haben Zeit sich in ihren eigenen vier Wänden kennen zu lernen und als Familie zusammenzuwachsen. Die Hirten bleiben auf dem Felde unter sich und die drei Könige in ihrem Land. Wie sich wohl die freudige Nachricht von Jesu Geburt verbreitet, wenn alle zu Hause bleiben? Bestimmt tun sich da ganz kreative Wege auf.

Schon komisch und auch fremdartig sich die Weihnachtsgeschichte ohne das Unterwegssein vorzustellen. Denn normalerweise machen sich ja alle auf den Weg. Angefangen mit dem Engel, der sich auf dem Weg zu Maria macht, um ihr die freudige Nachricht zu überbringen. Dann ist es Maria selber, die sich auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth macht. Durch die angeordnete Volkszählung machen sich dann schließlich die hochschwangere Maria und ihr Josef auf den Weg nach Bethlehem. Dann auch noch die Hirten und die drei Könige. Auch nach der Heiligen Nacht ist das unterwegs sein noch nicht vorbei. Maria, Josef und Jesus müssen nach Ägypten fliehen und kommen erst Jahre später in ihre Heimat zurück.

Das Jahr hat schon einiges abverlangt

Auch wir sind es gewohnt an Weihnachten unterwegs zu sein und mit vielen Menschen, die uns was bedeuten, zusammen zu kommen. Doch dieses Jahr soll und wird es anders sein. Diese so traditionsreiche Zeit muss neu gestaltet werden. Nicht auch das noch, werden sich viele von Ihnen denken. Vielleicht fehlt auch einfach langsam die Kraft, denn das ganze Jahr hat uns schon so einiges abverlangt.

Gott macht sich auf den Weg zu uns

Eines ist mir beim Lesen der Weihnachtsgeschichte noch mal wichtig geworden. Egal ob Maria und Josef zu Hause bleiben und vor allem ich zu Hause bleibe, einer macht sich doch auf den Weg und das feiern wir an Weihnachten jedes Jahr unverändert. Gott macht sich an Weihnachten durch die Geburt von Jesus auf den Weg zu uns Menschen „Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe der Herr kommt gewaltig“ (Jesaja 40,3.10). Das bleibt wie jedes Jahr an Weihnachten gleich und gibt mir Halt und Kraft in dieser doch so unbeständigen Zeit. Auch wenn die typischen Weihnachtsvorbereitungen ausfallen, zu tun bleibt an diesem vierten Advent noch genug. Wir lesen es in dem Bibelvers, der uns schon durch die ganze Woche hindurch begleitet hat. „Bereitet den Weg“ ruft ja buchstäblich nach unterwegs sein, sich auf den Weg machen. Aber ich glaube, dass schon immer ein Inneres sich auf den Weg machen gemeint war. Und das geht tatsächlich auch von zu Hause aus.