Bevor Michael Schlageter die Linzgau Buchhandlung in Pfullendorf an seine Nachfolgerin Karina Wenger übergibt, erfüllte er sich einen lang gehegten Wunsch. Er holte den Schriftsteller Heinrich Steinfest in die Linzgaustadt, was auf große Resonanz stieß. Der Erfolgsautor aus Wien las aus seinem neuesten Buch „Der betrunkene Berg“. Mit seinem speziellen Humor und dem feinen Sinn für tiefgründige Situationen amüsierte er die Gäste aufs Beste.

Michael Schlageter erfüllt sich Wunsch

„Ich wollte ihn schon lange in Pfullendorf haben“, erzählte Michael Schlageter strahlend, als er Heinrich Steinfest und die zahlreichen Gästen in der Linzgau Buchhandlung begrüßte. Er stellte den österreichischen Autor, der in Australien geboren wurde und in Wien aufwuchs, kurz vor. Mitte der 1990er Jahre veröffentlichte Steinfest seine ersten literarischen Werke und 1996 folgte sein erster Kriminalroman. Gerade die Krimis um Kommissar Cheng sind ein großer Erfolg. „Doch es ist zu kurz gegriffen, wenn man sie nur oberflächlich als Krimis bezeichnet“, erklärte Schlageter, denn die Geschichten seien um einiges vielfältiger. Ebenso könne Heinrich Steinfest auf eine große Liste von Preisen blicken. Der Buchhändler erwähnte die wichtigsten davon, unter anderem den Heimito-von-Doderer-Literaturpreis. Von Doderer habe einmal gesagt, eigentlich schreibe man immer an einem Buch, erwähnte Heinrich Steinfest. Ebenso betrachte er sein literarisches Schaffen, denn seine Figuren können in verschiedenen Romanen wieder auftauchen. An Beispielen zeigte der Schriftsteller auf unterhaltsame Weise, dass Passagen, die äußerst skurril erscheinen, sogar meist der Realität entnommen sind.

Die Handlung des neuesten Romans, „Der betrunkene Berg“, versetzt in Verlassenheit einer winterlichen Alpenschutzhütte. Das wäre zunächst einmal nicht so ungewöhnlich. Doch auf diesem Berg gibt es eine Buchhandlung und in der absoluten Ruhe zwischen der Sommer- und Wintersaison, in der sich kein Mensch dort befindet, eine Buchhändlerin. Sie entdeckt einen fast erfrorenen Mann im Schnee. In der Einsamkeit dieses verlassenen Ortes stoßen diese beiden ungleichen Personen auf überraschende Ereignisse in ihrer Vergangenheit.

Geschichten schreiben sich erst mal wie von alleine

Nach der Lesung nutzte das Publikum die Gelegenheit, einige Fragen an Heinrich Steinfest zu stellen. Er erzählte, dass es ihm beim Schreiben wie dem Leser ergehe. „Ich weiß auch nicht, was auf der nächsten Seite passiert“, lachte er. Die Geschichte schreibe sich erst mal wie von alleine. Nur von den Personen in seinen Romanen habe er eine genauere Vorstellung. „Es sind sogar hauptsächlich die Augen, die ich genau vor mir sehe“, beschreibt er. Viele der Besucherinnen und Besucher bekamen an diesem Abend große Lust auf den neuen Roman und seine Rätsel und ließen sich ein Exemplar signieren.