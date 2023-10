Eine Gebrauchtwarenbörse findet wieder am Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 11 Uhr in der Stadthalle in Pfullendorf statt. Veranstaltet wird diese von einigen Damen der Freien Wähler von Pfullendorf in Zusammenarbeit mit der Kasimir-Walchner-Schule und der Stadt Pfullendorf, wie es in einer Mitteilung der Stadt Pfullendorf heißt. Von allen Besuchern wird eine geringe Eintrittsgebühr (Kinder bis zwölf Jahre 1 Euro, Kinder ab 13 und Erwachsene 4 Euro) erhoben. Die Annahme der Waren erfolgt am Freitag davor, 13. Oktober, in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr. Neu ist, dass für die Annahme der Waren pro anliefernder Person eine kleine Annahmegebühr von 2 Euro erhoben wird. Das gesamte Geld wird gemeinsam mit gerne angenommenen kleinen Spenden einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt.

Bei dieser Veranstaltung können funktionsfähige Gebrauchsgegenstände abgegeben und kostenlos mitgenommen werden. Erwünscht sind Haushaltsartikel wie Geschirr, Besteck, Küchengeräte, Töpfe, Sportgeräte, Haushaltstextilien wie Tischdecken, Hand- und Geschirrtücher, Bettwäsche, Spielzeug, Bücher, Zimmerpflanzen, Taschen, Schallplatten, Werkzeuge, Gartengeräte, Kleinmöbel und vieles mehr. Autositze für Kinder müssen die aktuellen Sicherheitsnormen erfüllen. Kleidungsstücke werden keine angenommen.

Möbel, Matratzen oder Großgeräte wie Herde oder Kühlschränke dürfen nicht angeliefert werden, können aber an einer Info-Wand als Aushang zur Abholung angeboten werden. Ein Bild oder zumindest eine genaue Beschreibung wäre dabei sehr nützlich. Nur gereinigte und funktionsfähige Gegenstände werden angenommen.