Ein guter Koch zu werden und Menschen mit leckerem Essen zu verwöhnen, das war schon seit er sich erinnern kann das Ziel von Kahraman Celik. Im Laufe seines Berufslebens wuchs in ihm noch ein anderer, größerer Wunsch: der Traum vom eigenen Restaurant. Den wollte sich der Stockacher in diesem Jahr in Pfullendorf erfüllen – und er hat es auch getan.

Mut gezeigt mitten in der Corona-Krise

Mitten in der Corona-Krise zeigte er Mut und Unternehmergeist und eröffnete im ehemaligen „Celentanos“ in der Pfullendorfer Bahnhofstraße sein Restaurant „KC Kitchen“. „ich habe mit wenig Geld den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, um meinen Traum vom eigenen Lokal wahr werden zu lassen“, sagt Kahraman Celik im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Und ich habe es noch keinen einzigen Tag bereut“, betont er nicht ohne Stolz.

Seit 26 Jahren als Koch tätig

Seine Ausbildung zum Koch hat er im „Adler“ in Ludwigshafen absolviert, später in Konstanz und Singen gearbeitet und auch im Nebengewerbe einen eigenen Foodtruck geführt. Nach 26 Jahren Berufserfahrung weiß Celik genau, wie finanziell und zeitlich aufwändig es ist, sich in der Gastronomie zu behaupten. Und dennoch ist er seinem Traum von der Selbstständigkeit treu geblieben. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland fasste er den Plan, das ehemalige „Celentanos“ in der Pfullendorfer Bahnhofstraße zu übernehmen. Dass er kurzfristig daran dachte, angesichts der Schließung der Gaststätten sein Vorhaben doch nicht in die Tat umzusetzen, räumt Kahraman Celik ein. „Doch der Wunsch nach dem eigenen Lokal war stärker“, sagt der Neu-Gastronom.

Corona-Krise gibt Zeit für ein besseres Konzept

Die Corona-Krise habe trotz aller Schwierigkeiten für ihn auch einen Vorteil gehabt. „So hatte ich Zeit, ein besseres Konzept zu erarbeiten“, meint Celik. Ganz genau hat er analysiert, was jetzt im Moment für die Gäste im Vordergrund steht. „Das ist ganz eindeutig die Verwendung von frischen Zutaten, das Weglassen von Fertigprodukten. Außerdem wollen die Menschen wissen, woher das kommt, was ihnen auf dem Teller serviert wird“, schildert er Gastronom seine Erkenntnisse. Und so habe er eine Speisekarte mit nicht sehr vielen, aber frisch zubereiten Burgern, Salaten und Schnitzeln auf die Beine gestellt.

Zutaten sollen aus der Region kommen

„Von der Soße bis zum Burger-Brötchen aus Brioche-Teig wird alles in unserer Küche selbst zubereitet und gebacken, nicht fertig eingekauft“, betont Kahraman Celik. Bei den Zutaten setze er auf Regionalität; die Lebensmittel, wie zum Beispiel Eier und Fleisch, würden alle aus der Region stammen.

Die drei Monate, in denen er das Lokal wegen der Corona-Krise nicht öffnen konnte, habe er auch dazu genutzt, Abläufe in der Küche zu optimieren, sodass Koch Benjamin Reich zügig seine Gerichte auf den Tisch bringen kann. Außerdem hat Celik das gastronomische Angebot in der Linzgaustadt unter die Lupe genommen und festgestellt, dass Pfullendorf auch ein Frühstücksangebot gut tun würde. So serviert er täglich ab 9 Uhr ein türkisches Frühstück.

Familie Celentano ist Vorbild

Vorbild für Kahraman Celik ist die Familie Celentano, die das Lokal lange geführt hatte – als Familienbetrieb und mit viel Nähe zu den Gästen. Und so gibt der Wirt seinen Gästen etwas, das in Zeiten der Pandemie oft schmerzhaft vermisst wird: eine persönliche Ansprache mit netten Worten, wo Zeit dafür ist.

Wirt will Restaurant aus eigener Kraft stemmen

Mit der Resonanz im ersten Monat ist er sehr zufrieden. Die Gästezahl steige stetig und die Besucher würden sich ohne Probleme an die Sicherheitsvorschriften halten. Es ist dem dreifachen Familienvater wichtig, den Restaurantbetrieb aus eigenen Mitteln zu stemmen. Von staatlichen Hilfen, die für Gastronomen fließen, wolle er nichts einfordern. „Ich will niemandem etwas schulden. Ich will es selbst schaffen“, zeigt Kahraman Celik sich kämpferisch.