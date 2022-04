von Robert Reschke

In der Aach-Linzer Vereinsgemeinschaft sind alle Vereine sowie die Schule und der Kindergarten des größten Teilorts der Stadt versammelt. Der Verein wird von Klaus Matt geleitet und ist unter anderem für die Verwaltung der Schlossgartenhalle sowie für die Organisation des Dorffestes verantwortlich. Für Letzteres hat nun die Planungsphase begonnen, nachdem das Fest in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemie abgesagt werden musste. „Wir wollen unser Dorffest wieder wie im gewohnten Rahmen durchführen und dafür sorgen, dass wir wieder etwas Normalität erleben können“, meinte Klaus Matt bei der Hauptversammlung der Gemeinschaft. Dabei wird das Zelt sogar etwas größer ausfallen wie bisher, aber alle Vereine der Gemeinschaft werden sich wieder an der Organisation beteiligen. Als Termin wurde der 3. und 4. Juli festgelegt. Ortsvorsteher Edgar Lang freute sich über die erneute Durchführung: „Das Dorffest ist ganz wichtig für unseren Ort.“

Kleines Minus in der Kasse

Natürlich hat sich die Pandemie auch auf die Vereinsfinanzen ausgewirkt. Hier schlagen vor allem die Absagen von Veranstaltungen bei der Belegung der Schlossgartenhallte zu Buche. Patricia Burth, die seit 2021 für die Finanzen zuständig ist, meldete der Versammlung ein kleineres Minus. Trotzdem fand Bürgermeister Thomas Kugler nur lobende Worte für das Wirken der Vereinsgemeinschaft und würdigte auch ihren Zusammenhalt in dieser Organisation. Ob es im Herbst einen Handwerkertag geben werde, sei ist noch nicht abzusehen.

Frühschoppen des TSV zum Muttertag

Die Mitglieder der Vereinsgemeinschaft nutzen die Versammlung auch um eigene Termine bekanntzugeben. So wird beim Vereinsheim des TSV am Muttertag ein Frühschoppen organisiert, bei dem der Musikverein Aach-Linz aufspielt. Der Schützenvereins-Vorsitzende Wolfgang Utz vemeldete, dass zukünftig an jedem ersten Freitag im Monat das Schützenhaus für eine Bewirtung öffnen wird. Geschlossen wird hingegen ab Juli für ein halbes Jahr das Pfarrheim. Hier gibt es Renovierungsarbeiten, erläuterte Jens Schäuble.