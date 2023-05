Afrikanische Lebensfreude mit Temperament, Tanz und Lobpreis-Gesang versprühte der Vision Choir aus Uganda. „Bühne frei mit Lobpreis aus Afrika“, begrüßte Uwe Ehlert im Namen der Freien Christengemeinde Illmensee rund 100 Konzertbesucher im Gemeindezentrum. Der Vision Choir aus Uganda ist der Kinderchor des Hilfswerks Vision for Africa, das benachteiligten Kindern in Afrika Hoffnung, Bildung und damit auch Zukunftsperspektiven schenken will. Derzeit ist der rund 20-köpfige Chor und die Begleitband auf dreimonatiger Tournee durch Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Straßenkinder bewegen die Herzen

Texte und Übersetzungen zu den Liedern wurden auf die Wand hinter der Bühne projiziert. Der Chor sang überwiegend auf Englisch, doch auch in Landessprache und in Deutsch. Viele Kinder stammen von der Straße, erklärte Patrick Prean, Adoptivsohn der Hilfswerkgründerin Maria Prean. Ob zu „Hallelujah, Jesus is alive“ oder „Come friends“, jedes Lied präsentierte der Chor mit einer eigenen Choreographie. Schon vom ersten Titel an zog der Chor die Zuhörer in den Bann.

Da war kein Halten mehr, die vielen Zuhörer beim Konzert des Vision Choirs im Gemeindehaus der Freien Christengemeinde Illmensee ließen sich von der afrikanischen Lebensfreude anstecken und mitreißen. | Bild: Sandra Häusler

Lebensfreude beim Konzert

Die Kinder hätten im Vorfeld der Tournee überlegt, ob die deutschen Menschen bei den Konzerten wohl mittanzen und mitsingen werden, wandte sich Patrick Prean in die Konzertbesucher und sofort nahmen die Gäste dies als Aufforderung wahr. Ruhige Lieder von Solisten wechselten mit Lobpreisliedern und sorgten für ein abwechslungsreiches 1,5 stündiges Konzerterlebnis. Die Spenden der Besucher werden für die Arbeit der Hilfsorganisation verwendet. Der Chor und die Band waren seit Donnerstag für ihre Auftritte in der Region im Gemeindezentrum der Freien Christengemeinde (FCG) untergebracht. Sehr dankbar ist die FCG für die vielen Spenden regionaler Geschäfte zur Verpflegung des Kinderchors, wie Monika Krasl unterstrich.