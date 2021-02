Die Friseurbetriebe sind wegen Corona geschlossen und der Lockdown bringt viele Betriebe in Existenznöte. Rainer Schmauder, Innungsmeister der Friseurinnung Kreis Sigmaringen, hat konkrete Forderungen an die Politik. Welche Kosten hat ein Friseurbetrieb überhaupt?

Der Lockdown bringt immer mehr Branchen in Existenznöte. So schlägt der Obermeister der Friseurinnung Sigmaringen, der Pfullendorfer Friseurmeister Rainer Schmauder, Alarm für seine Kollegen in der Region. „Die Politik hat nicht nur Friseure