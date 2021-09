Die Quintessenz der kämpferischen Rede von Friedrich Merz, Mitglied im Zukunftsteam von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, hat schon vor vielen Jahrzehnten Ludwig Erhard formuliert: „Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts!“ Der 65-jährige leistete seinem Parteikollegen Thomas Bareiß Schützenhilfe im Wahlkampf, der für die CDU aktuell nicht gut läuft, wie der Sauerländer selbstkritisch anmerkt. Wobei der Ex-Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ausdrücklich die eigenen Parteifreunde mit in die Haftung nimmt.

Marktplatz ist gut gefüllt

Auf dem Marktplatz im Herzen der Stadt hatte das Kreisseniorenblasorchester die musikalische Unterhaltung gestaltet und der prominente Redner lockt etwa 200 Besucher, nicht gezählt die Gäste in den Cafés rings um den Marktplatz. Pünktlich betreten Friedrich Merz und Thomas Bareiß, flankiert vom CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Zimmerer die Bühne und der Bad Saulgauer nutzt die Gelegenheit, um auf das aktuell drängendste Problem hinzuweisen – die Schließung der Geburtenstation.

Thomas Bareiß verweist auf Erfolge in der Klimapolitik

„Es geht um die Zukunft Deutschlands“, macht Thomas Bareiß gleich zu Beginn deutlich und spricht von einer Richtungswahl, die am 26. September anstehe. Mehrere Schilder werden in die Höhe gereckt, auf denen „Klimakiller“ und Ähnliches steht. Parteifreunde stellen sich mit Bareiß-Plakaten davor. Es ist ein kurzes Katz-und-Maus-Spiel, denn immer wieder tauchen an anderer Stelle Plakathalter auf.

Bareiß reagiert kämpferisch: „Ich lasse mir von niemanden den Schneid abkaufen!“ Stolz verweist er auf Erfolge bei der Klimapolitik in den vergangenen Jahren. Schon 50 Prozent des Stroms seien aus erneuerbaren Energien. Deutschland müsse das Klima zum Gewinnerthema machen und bei der technologischen Umsetzung weltweit als Modell dienen: Es gehe nicht darum, die Schnellsten, sondern die Besten zu sein.

Friedrich Merz zeigt klare Kante

Dann betritt Friedrich Merz die Bühne, schraubt das Mikro in die Höhe und schnell wird klar, warum der Sauerländer als einer der besten Redner in der Politik gilt, die er bekanntlich nach zwölfjähriger Abstinenz betreten und die ihm schon zwei schmerzhafte Niederlagen bereitet hat – die vergebliche Kandidatur als CDU-Parteichef und als CDU-Kanzlerkandidat. Aber nun kämpft er für seine Partei und in seinem Parforceritt durch viele Politikfelder bleibt er gradlinig, macht deutliche Ansagen und zeigt klare Kante.

Die bekommen als Erstes einige Zaungäste zu spüren, die auf einem Banner den Schutz von Wald und Umwelt einfordern. Bei diesen Themen brauche er keine Belehrungen von Grünen und SPD, spricht er die Gruppe direkt an. Es gibt Zwischenrufe und Merz entgegnet: „Die Diskussion können Sie haben!“ Er zieht das Jackett aus, wendet sich direkt an die Kontrahenten und im Stakkato listet er auf, dass rote und grüne Landesregierungen verbal von Umweltschutz reden, aber tatsächlich wenig machen würden. Seit zehn Jahren regiere ein grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg und das Land baue die wenigsten Windräder der Republik. Im Übrigen bezeichnet er Organisationen wie Nabu oder Bund stets als Vorfeldorganisationen der Grünen.

Solide Staatsfinanzen sind wichtig

Der Klimawandel sei tatsächlich eine gewaltige Herausforderung, die man aber nicht durch Repressionen gegen die Bevölkerung lösen könne. Deutschland sei aus der Atomkraft, Steinkohle und bald auch aus der Braunkohle ausgestiegen, ergänzt Merz, dass diese Entscheidungen richtig waren, allerdings in der falschen Reihenfolge. „Wo steigen wir ein?“ Diese Frage müsse beantwortet werden, wobei die CDU keine Technologie ausschließe. „Das ist die Stunde der Ingenieure“, fordert Merz, dass die Politik diesen den Weg ebnen muss, um im 21. Jahrhundert mit einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft den Wohlstand des Landes zu sichern. Dazu gehören nach seiner Überzeugung auch solide Staatsfinanzen und ein ausgeglichener Haushalt, auch auf EU-Ebene. Er will keine Weichwährungs- und Haftungsunion, so wie SPD-Kandidat Olaf Scholz dies anstrebe. „Europa ist und wird nie ein Staat“, pocht er auf den Primat der Nationalstaaten.

Lob für Gerhard Schröder und kein Wort für Angela Merkel

Ein dickes Lob gibt es von Merz für Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder, der mit seiner Reformagenda das größte Beschäftigungsprogramm Deutschlands initiiert habe. Den Namen der amtierenden Bundeskanzlerin nennt er während seines gesamten Auftritts nicht. Ein Lob gibt es auch für die sozialdemokratische geführte Regierung in Dänemark für ihre rigorose Einwanderungspolitik. „Deutschland ist ein Einwanderungsland, wenn manche Parteifreunde das auch nicht gern hören“, erklärt Merz, dass man jährlich 150 000 bis 200 000 Einwanderer brauche, allerdings müssten sich die Neuankömmlinge nach der Interessenlage Deutschlands richten, und man dürfe keinem romantischen Integrationsbegriff frönen.

Schon hat der Redner den Übergang zu Afghanistan, wo Metz ein „großes Scheitern des Westens“ konstatiert, wobei die Soldaten der Bundeswehr bei ihrer Rückkehr einen besseren Empfang verdient gehabt hätten, gibt es einen Seitenhieb gegen die Bundesregierung. Für Merz ist mit der Rückkehr der Taliban an die Macht klar, dass die Bedrohung durch den islamistischen Terror größer wird und umso wichtiger ist es nach seiner Überzeugung, die EU-Außengrenzen zu schützen.

Nachkriegsordnung löst sich auf

Abschließend wendet er sich den „tektonischen Verschiebungen der Machtzentren“ zu, was für Europa bedeute, dass die Nachkriegsordnung sich auflöse. „Die USA ziehen sich zurück“, warnt Merz vor der naiven Vorstellung, dass Präsident Biden die Grundausrichtung der US-Außenpolitik sich ändern werde. Gleichzeitig erlebe die Welt, wie China selbstbewusst einen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Machtanspruch formuliere – und zwar im globalen Maßstab. Friedrich Merz erinnert daran, dass China bis vor 200 Jahren eine unumschränkte Weltmacht war, die potenter als Europa, Rußland und die USA zusammen war.

Strategie für den Umgang mit China entwickeln

Der Machtverlust der vergangenen zwei Jahrhunderte sei für die in historischen Dimensionen agierenden Chinesen im Prinzip eine Art Betriebsunfall gewesen. „Wir waren zu naiv, zu gutgläubig“, beschreibt Merz den bisherigen Umgang mit China, aber man müsse nun eine eigene Strategie entwickeln. Dazu gehöre auch die Abhängigkeit in bestimmten Wirtschaftsbereichen zu verringern. Er nennt als Beispiel die Pharmaindustrie: „Deutschland war einmal die Apotheke der Welt!“ Um eine solche Industrie in Europa zu halten, benötige man auch einen europäischen Kapitalmarkt, rührt Friedrich Merz abschließend nochmals die Werbetrommel für Bareiß und die CDU.