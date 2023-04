Schier einmalig ist in der Region, dass drei Kommunen – Pfullendorf, Ostrach und Altshausen – eine 25 Kilometer lange Eisenbahnstrecke ihr Eigen nennen, deren jährliches Defizit von 50 000 bis 100 000 Euro die Gemeinden tragen. Auf der Strecke verkehrt seit Jahren als Freizeitangebot die „Räuberbahn“, die im Jahr 2022 rund 5000 Fahrgäste beförderte, dazu wurden beim Güterverkehr etwa 6000 Tonnen Holz und sporadisch Kunstdünger von Pfullendorf nach Altshausen transportiert. Außergewöhnlich hingegen das seit drei Jahren reifende Projekt einer „Bürgerbahn“, betrieben von Ehrenamtlichen, wobei Zuschüsse des Stuttgarter Verkehrsministeriums deren Finanzierung bis 2027 sichern. Am kommenden Sonntag, 16. April, wird die „Bürgerbahn“ mit einem Familien- und Teddytag offiziell eröffnet. Alle Fahrgäste, die einen Teddy dabei haben, fahren zum Nulltarif. Ein ähnliches Bahnprojekt gibt es im benachbarten Meßkirch, wo die Biberbahn auf der ehemaligen Ablachtalbahnstrecke fährt.

Gemeinderäte von Pfullendorf, Ostrach und Altshausen werden informiert

In einer gemeinsamen Sitzung wurden die Gemeinderäte von Pfullendorf, Ostrach und Altshausen in der Stadthalle von den beiden Machern des Projekts, Eisenbahnbetriebsleiter Frank von Meißner und dem städtischen Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu, ausführlichst über die Welt der Eisenbahn und den Anforderungen bei der bürokratischen Umsetzung der „Bürgerbahn“ informiert. Die Deutsche Bahn ist von dem bundesweit für Schlagzeilen sorgenden Projekt so angetan, dass sie tageweise einen Triebwagen für den Betrieb vermietet. Schwieriger gestaltete sich die Situation im Verkehrsministerium. So hat man eine Finanzierungszusage bis 2027 in der Tasche, durch die die Betriebskosten der Bürgerbahn gedeckt sind.

Genehmigung erfolgt zehn Tage vor der ersten Fahrt

Gleichzeitig hakte es bei der Erteilung einer Konzession für ein regionales Eisenbahnverkehrsunternehmen, sprich die Genehmigung für den zusätzlichen Bahnverkehr, wie Frank von Meißner erläutert. Im Dezember 2022 habe er die notwendigen Unterlagen nach Stuttgart geschickt, aber statt einer Antwort habe er einen siebenseitigen Fragekatalog aus Stuttgart zu dem Projekt erhalten. Mühsam unterdrückte der Eisenbahnbetriebsleiter seinen Ärger über die Bürokratie und wertete das Vorgehen als Beleg, dass man dort seine Unterlagen gar nicht gelesen hat.

Fahrplan 2023 Die „Räuberbahn“ fährt ab Sonntag, 30. April, bis Sonntag, 15. Oktober, an den Wochenenden sowie Feiertagen an insgesamt 30 Tagen. Die „Bürgerbahn“ bietet eine Vorsaison am 16. und 23. April an, ansonsten verkehrt die Bahn ab 17. Juni jeweils am Samstag. Dazu fährt der Zug an den Sonntagen, 22. und 29. Oktober sowie in der Nachsaison am 5. November und 9. Dezember. Die einfache Fahrt von Pfullendorf nach Altshausen kostet mit der „Räuberbahn“ für Erwachsene 6,50 Euro und Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen vier Euro. Dazu gibt es Tages- und Gruppenkarten.

Audit-Termin mit dem Ministerium verläuft erfolgreich

Mit Verve forderte er daraufhin im Ministerium einen Audit-Termin ein, um die Fragen im Video-Chat abzuarbeiten und nicht auf dem Postweg, denn am 16. April soll der erste Bürgerbahn-Zug fahren. Exakt um 8.44 Uhr ploppte beim städtischen Wirtschaftsförderer Mathieu am vergangenen Donnerstag eine Mail des Verkehrsministeriums auf, mit der Erlaubnis für die Personenbeförderung mit der Bürgerbahn. „Die schriftliche Genehmigung ist auf dem Postweg unterwegs“, bestätigte Wirtschaftsförderer Mathieu auf Anfrage des SÜDKURIER, dass dem Start am 16. April rechtlich nichts mehr im Wege steht.

Ehrenamtliche Zugführer befinden sich noch in der Ausbildung

Zum Auftakt werden allerdings keine Ehrenamtlichen den Zug lenken, sondern hauptamtliche Zugführer. Denn die neun Freiwilligen, die derzeit zum Triebfahrzeugführer ausgebildet werden, was 500 bis 800 Stunden dauert, haben derzeit erst ein Drittel ihrer absolviert, wie Frank von Meißner auf eine Frage von SPD-Rat Jürgen Witt erklärte. Umso dankbarer ist man, dass sich neun hauptamtliche Zugführer für die „Bürgerbahn“ begeistern ließen und den Zug bis zum Einsatz der Ehrenamtlichen führen werden.

Steuerrechtliches Problem bei diesem ehrenamtlichen Engagement

Bürgermeister Ralph Gerster erwähnte noch ein steuerrechtliches Problem. In Vereinen können ehrenamtlich Tätige bekanntlich über die Übungsleiterpauschale eine kleine finanzielle Entschädigung erhalten. Da die freiwilligen Zugführer im Rahmen der Personenbeförderung tätig sind, müssten die Betroffenen allerdings diese Ehrenamtspauschale im Prinzip komplett versteuern, sodass sie letztlich leer ausgingen. Hier erhofft sich Gerster die Unterstützung der heimischen Abgeordneten, um diese Vorgaben zu ändern.

PV-Module entlang der Bahnstrecke als Idee

„An uns wird es nicht scheitern“, antwortete von Meißner auf eine Frage aus dem Gremium, ob man die Flächen entlang des Bahndamms nicht für die Installation von Fotovoltaikmodulen nutzen könnte, nachdem die Bundesregierung plane, entlang von Autobahnen Module zu errichten. Die Ausrichtung des Bahndamms wäre im Prinzip ideal, allerdings gebe es etliche Unterbrechungen, ergänzte der Eisenbahnexperte.