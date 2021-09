Pfullendorf vor 7 Stunden

Förderverein wartet auf Antworten: Wie geht es mit der Geburtenstation in Bad Saulgau weiter?

In einem zweiten offenen Brief wendet sich der Förderverein Krankenhaus Bad Saulgau an Landrätin Stefanie Bürkle, die SRH-Geschäftsführung und die Kreisräte. Der Förderverein wirft der SRH vor, die Wiedereröffnung der Geburtenstation bewusst zu verzögern.