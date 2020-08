Ein klares Bekenntnis zum Standort Illmensee lässt derzeit die Firma Langer, mit mehr als 170 Beschäftigten, der größte Arbeitgeber der Gemeinde, errichten – eine neue 2500 Quadratmeter große Lagerhalle, die rund drei Millionen Euro kostet und im September bezugsfertig sein soll. In dem Gebäude traf sich jüngst die Belegschaft, um Zeuge einer besonderen Auszeichnung für den mittelständischen Betrieb zu sein.

Zwei Mal in Folge wird Firma Langer ausgezeichnet

„Bereits zum zweiten Mal, nach 2018 wurden wir mit dem Preis als bester Lieferant im Bereich Komponenten des Jahres ausgezeichnet“, ist Geschäftsführer Ralf Doll sichtlich stolz über den Preis des international tätigen Automobilzulieferers Elring Klinger. Eine Delegation des börsennotierten Unternehmens mit Sitz in Dettingen bei Reutlingen übergab die Auszeichnung persönlich, und der Vizepräsident des Einkaufs, Bernd Weckenmann, erklärte der Langer-Belegschaft, dass Elring mit seinen 1000 Zuliefererfirmen erstmals in der Firmengeschichte einen Betrieb zwei Mal in Folge ehrte. Jetzt strebt die Firma Langer an, diesen Rekord zu brechen und auch für 2020 den Award zu bekommen.

Illmensee Unternehmen aus Illmensee kritisiert Bürokratie Das könnte Sie auch interessieren

30 Prozent der Belegschaft sind in Kurzarbeit

Auf die Frage, welche Folgen die grassierende Krise in der Automobilindustrie für die Firma Langer hat, macht Ralf Doll deutlich, dass die Hersteller aufgrund rückläufiger Absätze nicht unerhebliche Sparprogramme zu Lasten der Zulieferer fahren. Trotz der niedrigen Preise befinden sich bei Langer noch rund 30 Prozent der Belegschaft in Kurzarbeit, die voraussichtlich das ganze Jahr anhalten werde, denn es sei aktuell sehr schwer zu planen, was in ein paar Monaten sein werde, und niemand wisse, wie es mit der Corona-Pandemie weitergehe. „Wir haben uns darauf eingestellt, dass es frühestens 2021 wieder vermehrt Auftragsanfragen geben wird“, ergänzt Ralf Doll, dass man bis dahin sparen wolle und Investitionen deshalb verschiebe.

Für Ausbildungsjahr 2021 werden neun Lehrlinge gesucht

Die entscheidende Komponente dafür ist das Personal, und so macht das Illmenseer Unternehmen auch keine Abstriche bei der Ausbildung. Im vergangenen Jahr wurden fünf Azubis eingestellt, und in diesem Jahr starten wieder fünf junge Leute. „Wir hätten sogar noch mehr eingestellt, wenn sich entsprechende Bewerber gefunden hätten“, ergänzt Geschäftsführer Doll im SÜDKURIER-Gespräch, dass man alle ausgelernten Lehrlinge auch eingestellt habe. Für das Ausbildungsjahr 2021 sucht man sogar neun Lehrlinge, darunter Werkzeugmechaniker, Produktdesigner, Modellbauer sowie Verfahrens- und Zerspanungsmechaniker.