Denkingen – Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen präsentiert sich die Firma Jenter Lebensräume mit modernisierten Ausstellungsräumen. Bereits im vorigen Jahr wurde in halbjähriger Umbauphase der Wellnessbereich komplett neugestaltet. Nun können die Besucher bei der Leistungsschau am kommenden Sonntag acht Saunen genauer unter die Lupe nehmen. Genauso innovativ hat sich auch der Küchenbereich verändert. In den zuückliegenden Wochen wurden alleine sieben neue Küchen aufgestellt.

Neues Firmenlogo

In den letzten Tagen ist vielleicht so manchem das neue Jenter Firmenlogo am Werbepylon aufgefallen. Warum sich die Firma Jenter auch nach außen hin neu präsentiert, erklärt Simone Jenter: „Das bisherige Logo passte einfach nicht mehr zum aktuellen Zeitgeist. Interior Design und Gerätetechnik entwickeln sich ständig weiter. Das neue, moderne Firmenlogo spiegelt diesen Wandel auch nach außen wider. Außerdem ist es wesentlich flexibler einsetzbar, gerade in Bezug auf Social Media.“

Die Firma bietet eine große Palette an Saunen in der neuen Saunawelt an. Hier können Besucher nun zwischen Saunen und Infrarotkabinen in verschiedenen Designs und vielen Herstellermarken entscheiden. Unterschiedliche Holzarten und Heizungssysteme (elektrisch bis holzbefeuert) stehen zur Wahl.

Neue Saunalandschaft

Sehr energieeffiziente Infrarotkabinen dürfen da in der Saunalandschaft nicht fehlen. Acht Saunen für den Innen- und zwei Modelle für den Außenbereich können hautnah kennengelernt werden. Im Außenbereich erwarten die Besucher ein Sauna-Fass und ein Sauna-Haus.

Küchen nach Maß

Jenter steht für klare, intelligente und durchdachte Küchen-Lösungen. So werden die Küchen exakt auf die individuellen Bedürfnisse und persönlichen Geschmackswünsche der Kunden abgestimmt. Modernes Kochen steht im Vordergrund und so werden inzwischen 80 Prozent aller Küchen mit einem Kochfeldabzug verkauft. „Es gibt auch wieder einen kleinen Trend in Richtung Landhausstil, aber modern interpretiert“, so Inhaber Bernd Jenter.

Dank der eigenen Meisterschreinerei und den eigenen Monteuren können Sondermaße und individuelle Wünsche der Kunden realisiert werden. Da alle Verkäufer zudem ausgebildete Schreiner sind, sind bei Jenter auch Planungskonzepte umsetzbar, bei denen andere Küchenstudios oft an ihre Grenzen stoßen. Die geplanten Küchen und Saunen können in einer perfekten 3-D-Ansicht anschaulich und realistisch betrachtet werden. Auch das Umfeld der Küche kann in die Planung mit einbezogen werden.

Rabatte und Kochvorführung

Vom 17. September bis 7. Oktober gibt es ab einem Kaufwert einer Küche von 10.000¦Euro einen Geschirrspüler (im Wert von 1000¦Euro) gratis dazu. Bei Saunen erhalten die Kunden in diesem Zeitraum einen 15-prozentigen Rabatt auf alle Kabinen der Marken Infraworld und Sentiotec.

Bei der Denkinger Leistungsschau am kommenden Sonntag findet bei Jenter von 11 bis 17 Uhr eine Kochvorführung mit dem Dampfbackofen „BORA X BO“ statt. Er basiert auf der Technik eines Konvektomats und liefert dank seiner schonend-gleichmäßigen Dampferzeugung perfekte Garergebnisse. Er kann braten, backen und dämpfen und ist dabei kinderleicht zu bedienbar. Nach Gebrauch reinigt er sich von selbst wieder blitzblank.

Jenter in Zahlen