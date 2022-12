„In Zukunft möchten wir einen noch besseren Service für Handwerker und Privatpersonen anbieten, das umfasst die fachliche Beratung vor Ort ebenso wie einen Lieferservice“, berichtet der neue Geschäftsführer. „Den Lehmbau bedienen wir in Zukunft mit unserer selbst entwickelten Lehm-Silo-Pumpe, die wir auch an Handwerker und Privatleute vermieten. Das Material muss dann nicht mehr auf der Baustelle gemischt werden, da wir es flüssig anliefern. Es ist dadurch sehr effizient zu verarbeiten. Auch für die feinen Oberflächen und für das Bearbeiten von Böden haben wir die richtigen Maschinen.“ Der Internet-Auftritt wird überarbeitet und die Digitalisierung in Vertrieb und Kundenservice soll forciert werden.

Tim Wiethaler ist 37 Jahre alt und arbeitet bereits seit 20 Jahren als selbständiger Lehmbauer. Er war in Berlin und Heidelberg in Sachen ökologischer Innenausbau aktiv und kehrte 2018 zurück in die Heimat. „Bei Baunetz bauen wir mit Naturbaustoffen für aktiven Klimaschutz“, sagt er. Die Oberflächen eines Hauses sind nach seinem Verständnis die „zweite Haut des Menschen“ – und darum liegt ihm viel an gesunden Bauprojekten.

thaler aus Altheim-Frickingen die Geschäftsführung übernommen, was Anfang Dezember mit einem Fest in Ravensburg gefeiert wurde. Die bisherigen Geschäftsführer Bernhard Kerres (Pfullendorf), Rainer Hermann (Ravensburg) und Wolfgang Lenius (Argenbühl) arbeiten weiterhin im Team mit.

Pfullendorf - Neben Holz und Kalk ist Lehm der Klassiker unter den Ökobaustoffen. Lehm gehört zu den ältesten Baustoffen der Erde. Damit zu bauen, hat eine jahrtausende alte Tradition – man denke nur an die Lehmbauten der Berber in Marokko, die Adobe-Architektur in New Mexiko, die Hogans der Navajo oder die Häuser der Pueblo-Indianer. Lehm ist ein ungiftiger, rein mineralischer Baustoff aus der Natur, dessen Farbton je nach Herkunft variiert. Lehm kann als Lehmziegel, Lehmbauplatte oder Stampflehm verwendet werden, vor allem aber im Innenbereich in Form von Lehmputz.

Bernhard Kerres, Baunetz Pfullendorf, ist ein Pionier in Sachen Lehmbau. Für sein eigenes Haus hat er 1988 Bruchsteine aus der Ziegelei geholt, zerkleinert, mit Wasser, Kokosfasern, Sand und Zellulose gemischt. „Der Baustoff aus der Natur ist sinnvoll und dauerhaft“, so Kerres. Die Industrie liefere zwar preisgünstige, einfach zu verarbeitende Produkte wie etwa Zementputz, doch anders als bei atmungsaktivem Lehm seien Bauschäden vorprogrammiert.

Lehm hat viele Vorteile

Lehm ist ressourcenschonend, frei von Allergenen und dünstet keine Schadstoffe aus. „Für die Herstellung von Lehmbaustoffen benötigt man im Vergleich zu konventionellen Baustoffen nur ein Zehntel der Energie“, betont Tim Wiethaler.

„Lehm als Wandoberfläche hat die Eigenschaft, Schadstoffe aus der Luft zu binden und vor allem: Lehm nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab“, zählt Bernhard Kerres weitere Vorteile von Lehm auf. „Mir ist auch klar, dass Bauen dermaßen teuer geworden ist, dass jeder Cent eine Rolle spielt. Trotzdem lohnt es sich auf lange Sicht, in die etwas teureren Naturbaustoffe zu investieren.“

Lehm ist für alle Räume geeignet, auch für Bäder und Keller. Gestalterisch ist der Baustoff vielfältig, allein der Lieferant Clay Tec, mit dem Baunetz von Anfang an zusammenarbeitet, bietet 146 Farbtöne an. Es handelt sich tatsächlich um reine Lehme ohne zugesetzte Pigmente, die Lehme werden teilweise untereinander gemischt, um bestimmte Töne zu erzielen. „Wir beziehen den Lehm aus dem Clay Tec Zweigwerk in Ulm, in dieser Region wird das Material auch abgebaut.“ Durch Strukturzusätze lassen sich verschiedene, kreative Oberflächen erzielen.