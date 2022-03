Illmensee vor 1 Stunde

Feuerwehr löscht Schwelbrand in einem Mehrparteienhaus in Illmensee

In der Nacht zum Dienstag hat es in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße in Illmensee gebrannt. Der Schwelbrand ist in einer Firma im Erdgeschoss ausgebrochen, informiert die Polizei.