Gleich mit drei hochkarätigen Kulturveranstaltungen am 22./24./25. Juni wartet der kleine Ostracher Teilort Tafertsweiler auf, informiert der Gesangverein in einer Pressemitteilung. Im Vorfeld des Singer-Songwriter-Festivals am Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juni, findet erstmals auch ein Gastspiel des Theaters Lindenhof aus Melchingen am morgigen Donnerstag, 22. Juni, statt. Bei dem Gastspiel auf der Open-Air-Bühne beim Dorfgemeinschaftshaus geht es um den Politiker und Widerständler Eugen Bolz. Einlass und Bewirtung beginnt um 19.30 Uhr und die Karte kostet an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Die Tickets sind im Vorverkauf günstiger und Karten gibt es bei der Gemeinde unter Tel. 0 75 85/300 12 oder info@ostrach.de.

Am Samstag, 24. Juni, findet rund um das Dorfgemeinschaftshaus das Singer-Songwriter-Festival 2023 statt. Das Line-Up bietet 20 Live-Acts aus ganz Deutschland von Singer-Songwriter über Punk, Folk, Indie-Rock, Reggae, Ska, Techno, Rap bis hin zum Kinderchor. Hinzu kommt eine bizarre Feuer- und Kostümshow am Samstagabend und Headliner am Samstag sind The Magic Mumble Jumble, die ihren Auftritt um 22.30 Uhr haben. Der Festival-Samstag startet mit der offenen Bühne gegen 15 Uhr, wo jede/jeder für zehn Minuten auf die Bühne darf. Gegen 17 Uhr gibt es oberschwäbische Songs mit Witz und Tiefgang von Jan Denzler, dann Songwriter Barfuß-Mucke von Kasita Kanto. Danach wird‘s laut im Dorf mit Skate Punk von „Gravel in the Basement“, und mit Johanna Zeul steht um 20 Uhr eine energiegeladene Musikerin auf der Bühne“. Die Stuttgarter Indie-Trio Everdeen wird gegen 21 Uhr die große Bühne rocken. Mit den Fliegenden Haien und Styks folgen bis ca. 2 Uhr zwei Acts aus dem Genre Techno, EDM, Rap, die zum Abtanzen einladen.

Der Einlass am Samstag ist ab 15 Uhr und der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt 17 Euro. An der Abendkasse kostet die Karte 25 Euro, ermäßigt 20 Euro. Tickets und Informationen gibt es unter http://www.singer-songwriter-festival.de oder Tel. 0 75 85/93 44 60.