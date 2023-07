Aufgrund der schlechten Wetterprognose war das Schulfest der Grundschule am Härle auf den Ersatztermin am vergangenen Freitag verschoben worden – und da brannte höchstsommerlich die Sonne vom Himmel, sodass Schattenplätze und vor allem das spendierte Eis sehr begehrt waren. Es herrschte reger Betrieb auf dem Schulhof, viele Eltern, Geschwister und Großeltern waren gekommen, um zusammen mit den Kindern zu feiern und einen Blick in die Unterrichtsräume zu werfen. Auch ehemalige Lehrer waren eingeladen und mischten sich unter die Gäste, so beispielsweise der ehemalige Schulleiter Franz Grumann.

Mit Gesang eröffnen die Kinder des Chors das Schulfest. | Bild: Johanson, Kirsten

Lehrer und Schüler hatten sich einiges einfallen lassen, um die Gäste zu unterhalten und zum Mitmachen zu animieren. Für eine Überraschung und Premiere sorgten Ulrike Maier und Birgit Knott mit dem Chor. Die beiden Lehrerinnen hatten ein Schullied komponiert. „Ich war ganz gerührt“, bekannte Konrektorin Jessica Harp.

Das Tanzatelier führt auf dem Schulhof einen Tanz auf. | Bild: Johanson, Kirsten

„Das letzte Schulfest fand 2018 anlässlich der damals abgeschlossenen Umbau- und Sanierungsarbeiten statt“, rief Schulleiterin Jenny Finstlere in Erinnerung. „Was danach kam, muss ich hier wohl nicht näher ausführen, Corona sorgte für die Unmöglichkeit einer Festivität in öffentlichen Einrichtungen. Heute ist es zu unserer aller Freude endlich soweit.“ In ihrer Begrüßung kam sie auf das diesjährige Schulmotto zu sprechen: „Wir sind bunt“.

Verschieden und doch gleich

An der Grundschule würden Kinder aufeinandertreffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. „Unterschiedlich in ihrem Lernverhalten, ihrem Lerntempo, ihrem Charakter, ihrer Muttersprache oder sonstigen Eigenschaften.“ „Kein Mensch gleicht auf Erden dem anderen, doch die Blumen blühen überall gleich“, zitierte die Rektorin den Sänger Udo Jürgens. „In unserem Fall sind es die Blüten der Gemeinschaft, des fairen Miteinanders, des gegenseitigen Tolerierens und des miteinander Lernens. Und diese blühen für jeden gleich.“

Antonia und Valentin schlecken mit ihrer Oma Annette Pinkus ein Eis. | Bild: Johanson, Kirsten

Sie berichtete, wie es um die Digitalisierung der Schule bestellt ist: Es gibt zwei PC-Räume, alle Viertklässler sind mit Tablets ausgestattet, alle Klassenzimmer der dritten und vierten Klassen verfügen über Smartboards. „Es ist uns möglich, mit der Zeit zu gehen und Medienerziehung bereits ab Klasse drei in den Unterricht zu integrieren.“

Auch an der Grundschule sei die Tendenz zu erkennen, dass Grundschüler eine schwache Lesekompetenz haben. Die Härleschule versuche dem mit Leseclub-Stunden, einer Kooperation mit der Stadtbücherei, Vorlesezeiten und Lesepaten entgegenzuwirken. An dieser Stelle richtete sie einen Appell an die Eltern. „Unterstützen Sie uns beim Prozess, die Kinder wieder mehr zum Lesen zu animieren, zum Beispiel durch gemeinsame Lesezeit vor dem Schlafengehen.“

Alia (8) hat einen Button zum Anstecken gebastelt, Papa Thomas Salzmann gefällt‘s. | Bild: Johanson, Kirsten

Ihr Dank galt unter anderem dem Förderkreis, der für das Schulfest eine Fotobox und einen Eiswagen organisiert hatte. Der Elternbeirat hatte sich bereit erklärt, Getränke, Wienerle, Kaffee und Kuchen zu verkaufen.

Auch das Schulgebäude und die Turnhalle wurden in die Festivitäten einbezogen. Das bunte Angebot reichte von der digitalen Schnitzeljagd über Glitzertattoos und Infos zu gesunder Ernährung bis hin zur Versteigerung von Kunstwerken. Die Schüler und Geschwisterkinder freuten sich über Mitmachaktionen, so gab es eine Button-Werkstatt, man konnte Anti-Stress-Bälle basteln oder einen Tanz einüben. Unter dem Motto „Bewegung ist gesund“ war in der Turnhalle ein Parcours mit vier Stationen aufgebaut, auch Yoga und eine Entspannungsmassage gehörten dazu.