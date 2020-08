von Stefanie Lorenz

Als Inge Restle und Charlotte Zoller den Pfullendorfer Ferienkindern von ihrer Kindheit und Jugendzeit in der Kriegs- und Nachkriegszeit erzählen, berichten sie von glücklichen Tagen beim Spielen in der Gemeinschaft der Kinder. Von den wenigen Spielsachen, die sie wie einen Schatz hüteten und auf die sie so stolz waren. Und von rasanten Schlittenfahrten auf dem „Katzenbuckel“, die ab und zu nicht ganz so glimpflich endeten.

Väter blieben lange im Krieg

Sie erzählen aber auch vom Besuch beim Schularzt, der wegen Fliegeralarms im Luftschutzkeller endete. Von Fensterscheiben, die abends akribisch verdunkelt werden mussten, damit kein Licht nach außen drang wegen der Bomber am Himmel. Und von Vätern, die lange im Krieg geblieben sind.

Talkshow als Schlusspunkt

Die spannende kleine Talkshow, zu der die beiden Seniorinnen im Atrium der Sechslindenschule als Gäste eingeladen worden waren, bildete den Abschluss der ersten von insgesamt sechs Betreuungswochen, die das Kinder- und Jugendhaus Pfullendorf in diesem Jahr als ganz besonderen „Sommerferienspaß“ anbietet. Das Team will damit beispielsweise Eltern entlasten, die wegen der Corona-Krise für die Kinderbetreuung ihren Urlaub bereits nehmen mussten und nun während der Ferienzeit arbeiten müssen. Genutzt wird die Infrastruktur der Grundschule am Härle und der Sechslindenschule.

Gemeinsam Butter schütteln

Die erste Woche war dem Thema „Leben früher und heute“ gewidmet. „Wir haben alte Spiele, wie Münzenschnippen und Gummihüpfen, angeboten“, schildert Lars Brack. Bei einer digitalen Stadtrallye lernten die Kinder viele Aspekte der Geschichte der Linzgaustadt kennen. Absoluter Renner bei den jungen Teilnehmern war das gemeinsame Butter-Schütteln und Brotbacken. „Wir haben Butter selbst gemacht und Buttermilch getrunken. Das war einfach super“, schildert die neunjährige Lina begeistert. Mit viel Kreativität haben die Kinder schließlich ein Memory mit Bilder von Gegenständen einst und jetzt gebastelt und auch die gute, alte Strickliesel kam zum Einsatz. „Ich habe damit sogar eine Karbatsche selbst gemacht“, erzählt Damian und schwingt gleich stolz seine Strick-Schnur. Alle Aktionen finden unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln statt.

Bei der Stadtrallye erkundeten die Kinder mit dem ehemaligen Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp die Stadt. Unser Bild zeigt von links Dwayne, Djuliana, Maja und Pia. | Bild: Lars Brack

Am Freitag hatten die Kinder gemeinsam mit dem Jugendhaus-Team eine Talkshow auf die Beine gestellt. Auf orangefarbenen Sesseln „thronten“ dabei die beiden Ehrengäste Inge Restle und Charlotte Zoller. Zunächst wurde ein Film gezeigt mit Bildern von Kindheit in früheren Jahren. „Die Erwachsenen sagten damals, wo es lang ging“, erzählt in diesem Streifen eine 86-jährige Uroma ihrer zwölfjährigen Enkelin. „Viele mussten ihre Eltern sogar siezen“, schildert sie. Dass es streng zuging in der Schule und auch geschlagen wurde, erfuhren die jungen Zuschauer.

Pia zeigt stolz das schöne Memory, das die Kinder kreiert haben. Bilder von heute und damals werden dabei zusammengefügt. | Bild: Stefanie Lorenz

Das konnten auch die Live-Gäste bestätigen. „Bei uns gab es Tatzen für alle und Hosenspanner für die Jungen“, berichten Charlotte Zoller und Inge Restle den erstaunten Kindern von den Strafen ihrer Schulzeit. Von ihrer Wohnung musste Inge Restle zu Fuß in die Härleschule laufen. „Wir waren 97 Kinder in drei Klassen“, erzählt sie den jungen Zuhörern, die ob dieser Größenordnung ins Staunen kommen. Natürlich sind die heutigen Schulklassen deutlich kleiner.

Pfullendorf Das Team des Kinder- und Jugendhauses in Pfullendorf bietet feste und verlässliche Schülerbetreuung in den Sommerferien an Das könnte Sie auch interessieren

Interessant für die Kinder ist auch zu hören, dass es nicht selbstverständlich war in jener Zeit, dass kluge Mädchen das Gymnasium besuchten. „Meine Schwester durfte das Abitur in Konstanz machen, das war etwas Besonderes“, sagt Inge Restle.

Damian hat mit einer Strickliesel eine Karbatsche angefertigt. | Bild: Stefanie Lorenz

Dass trotz Kriegseinsatz der Väter, der Belastung der Mütter durch die Kriegssituation und vieler Entbehrungen beide Frauen ihre Kindheit als schöne, unvergessliche Zeit schildern, ist für die Zuhörer berührend. Die Gemeinschaft mit anderen Kindern und die Geborgenheit, die das Elternhaus trotz des Krieges spenden konnte, sind bei den Seniorinnen tief im Gedächtnis geblieben. Viel Respekt zollen sie ihren Müttern, die ihren Nachwuchs durch Arbeit in der Landwirtschaft oder als Schneiderin über Wasser gehalten hatten.

Zum Telefonieren extra in das Gasthaus

Zum Telefonieren extra in das Gasthaus laufen, weil man keinen eigenen Apparat hatte, das können die Kinder in Smartphone-Zeiten schwer nachvollziehen. Nachdem die Gäste erzählen, wie sie als Teenager zum Tanz nach Tautenbronn gelaufen sind, wollen die Ferienkinder ihnen zeigen, wie das heute so abläuft. Flugs wird eine App geöffnet – und keiner braucht zu erklären, was das ist, denn das wissen die beiden aufgeschlossenen Damen genau – und Djuliana, Maja und Pia tanzen zu den Rhythmen. Und so geht eine gelungene Präsentation von Kindheit heute und früher flott zu Ende.