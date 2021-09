Vor fünf Jahren wurde der Fußballclub FC Aramäer offiziell gegründet, um fußballbegeisterten Jugendlichen eine Plattform und Struktur zu bieten, wie der bis vor zwei Wochen amtierende Vorsitzende und „Gründungsvater“ Corc Taraca damals im SÜDKURIER-Gespräch erklärte. „Das haben wir geschafft“, blickt der 51-Jährige zufrieden auf die vergangenen vier Jahre. Sportlich startete man 2017 in der Kreisliga C und schaffte binnen drei Jahren den Aufstieg in die Kreisliga A, wo es derzeit aber nicht so gut läuft.

Gegenwind nach der Vereinsgründung hat sich gelegt

Nach der Entscheidung, dass es mit dem FC Aramäer in Pfullendorf einen weiteren Fußballverein geben wird, gab es nach Angaben von Corc Taraca viel Gegenwind, was sich in den vergangenen Jahren aber gelegt habe, wie er im SÜDKURIER-Gespräch erklärt. Befürchtungen, dass die Integration durch die Gründung eigener Teams, erschwert werde, hätten sich nicht bestätigt. In der aktuellen Truppe spielen auch vier deutsche Jungs sowie ein syrischer Flüchtling mit. „Wir nehmen gerne neue Spieler auf“, sagt Taraca, der bei der jüngsten Mitgliederversammlung sein Amt als Vorsitzender abgegeben hat, wofür berufliche Gründe ausschlaggebend waren. „Jetzt soll die junge Generation ihre Chance bekommen“, kommentiert er den Wechsel zu seinem Nachfolger und Cousin Robert Taraca.

Neue Vereinsordnung fordert Toleranz ein

Der 36-jährige Robert Taraca hat auch klare Vorstellungen, wie es mit dem Verein weitergehen soll. In der Vergangenheit sei nicht alles rund gelaufen, kündigt er eine neue Vereinsordnung an, in der null Toleranz gegenüber Aggression, Beschimpfungen und Beleidigungen formuliert werde. „Weder von außen noch von innen und besonders nicht gegenüber Schiedsrichtern darf es zu Beleidigungen kommen“, will der neue Vereinsvorsitzende zurück zu den Wurzeln, und Fußball als Freizeitspaß für Aktive und Besucher verstanden wissen. Die neue Vereinsordnung werde formuliert, von allen unterschrieben und dann gelebt. Beim Fußball gehe es um das Spiel und nicht um das Ausleben von Emotionen oder gar persönlicher Anfeindungen. In der Mannschaft hat Robert Taraca schon einen gewissen Wandel ausgemacht.

„Ich bin ein Pfullendorfer.“ Corc Taraca, ehemaliger Vorsitzender

Klar ist, dass der Ex-Vereinschef Corc Taraca seinen Nachfolgern bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite steht. Im SÜDKURIER-Gespräch macht er deutlich, dass sich die aramäischen Familien, von denen derzeit 130 in Pfullendorf leben, sich mit ihrer Heimat absolut identifizieren. „Ich bin ein Pfullendorfer“, sagt der frühere Mittelstürmer, der heute noch in der AH des SV Großschönach kickt.