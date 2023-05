Mutmaßlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes oder am Montag hat ein bislang unbekannter Fahrer die Fassade eines Lebensmitteldiscounters in der Otterswanger Straße nicht unerheblich beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte streifte mutmaßlich mit einem Lkw die Mauer an der schmalen Durchfahrt zum Litzelbacher Weg (Weg zum Seepark) und riss dabei teilweise die Dämmung von der Wand. Dabei entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07552 20160