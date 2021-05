Für rund 252 400 Euro wird die Fassade am Staufer-Gymnasium saniert. Eingeplant waren nur 160 000 Euro

Pfullendorf – Die Sanierungsarbeiten am Staufer-Gymnasium gehen in die nächste Runde. Der Gemeinderat hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, nun auch einen weiteren Bauabschnitt zur statischen Sanierung der Fassade zu verwirklichen. Dafür