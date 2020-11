Martini liegt auf Eis – die Fasnet nicht und symbolisch schaufelten Stegstreckerchef Andreas Narr (rechts) und der neue Narrenbolizei Rainer Bosch am 11.11. pünktlich ab 11.11 Uhr eine Schubkarre Eis in den Narrenbrunnen auf dem Marktplatz. „Nix ist, wie es war“, resümierte Narr, was ansonsten am 11.11 los sei, wenn die Narren mit vielen Gästen, launigen Reden und Brennsuppe zusammen sind. Obwohl Martini, der Umzug und der Ball für 2021 abgesagt wurden, liegt die Fasnet nicht auf Eis, sondern wird, entsprechend dem närrischen Motto: „andersch goht‘s au“, dieses Mal eben anders gefeiert.