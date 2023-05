Mehr als 150 Starter konnte der Reitverein Brunnhausen am vergangenen Wochenende bei seinem Dressur-Turnier verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine erfreuliche Zunahme für den Verein. Vor allem deshalb, weil der Trend im Pferdesport momentan eher rückläufig ist. Alexander Gärtner, der Vorsitzende des Reitvereins begründet dies hauptsächlich mit den gestiegenen Kosten für die Reiter. Eine Herpes-Impfpflicht, höhere Nenngebühren und sonstige Inflationskosten führen dazu, dass die Akteure für so ein Wochenende bis 300 Euro einkalkulieren müssen, erklärte der Vorsitzende. Er resümiert ein erfreuliches und schönes Turnier, das auch ohne Verletzungen abgelaufen sei. Selbst eine kurze Unterbrechung wegen eines Hagelschauers konnte den Gesamteindruck nicht trüben.

„Die Pferdesportler kommen nach Brunnhausen, um in einem familiären Umfeld und ohne die übliche Hektik, Erfahrungen im Dressurreiten zu sammeln“ erklärte er weiter. Dabei kommen die Teilnehmer aus der Region und den umliegenden Kreisen und Vereinen. „Die Rückmeldung der Teilnehmer ist durchweg positiv“, verdeutlichte Alexander Gärtner. Am Samstag und Sonntag konnten die Reiter in den Klassen A bis L starten. Während diese Klassen eher den Einsteigern vorbehalten sind, wird im August vom Reitverein ein weiteres Dressurturnier für die Profis stattfinden. Auch der Nachwuchs konnte sich über ein ordentliches Zuschauerinteresse freuen. Die Gäste konnten gemütlich das Reitgeschehen auf dem Erdwall längs des Dressurplatzes genießen. Hier ritten die Sportler einzeln, aber auch pärchenweise ihre Pflichtübungen. Für die bessere Orientierung, zum Beispiel in der Klasse A, sorgte Alexandra Halbroth, indem sie die einzelnen Übungsteile vorlas. In anderen Klassen müssen die Reiter auswendig ihr Pferd durch die Übungen führen. Mit dem Zuschauerzuspruch zeigten sich die Organisatoren zufrieden. Die rund 50 Helfer sorgten auch für beste Bedingungen in der Reithalle und auf Abreit- und Dressurplatz.