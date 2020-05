Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit hat am 4. August 2019 ein Menschenleben ausgelöscht und das Leben vieler Menschen für immer verändert. Dies wurde bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Sigmaringen klar, bei der es um die juristischen Folgen eines tödlichen Unfalls ging.

Auto stößt gegen Motorrad

Der 49-jährige Beschuldigte war damals mit seinem Auto auf der B32 mit der Familie unterwegs, und scherte in einer Linkskurve auf der zweispurigen Fahrbahn zwischen Nollhof und Sigmaringen zum Überholen aus. Er hatte nicht gesehen, dass ein Motorradfahrer sich bereits auf der Überholspur befand und das schwere Auto stieß seitlich mit dem Zweirad zusammen. Der Motorradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert, schlug mit dem Kopf gegen die Leitplanke und verstarb noch an der Unfallstelle.

Strafmaß bedeutet Eintrag ins Führungszeugnis

Es folgen die juristische und versicherungstechnische Aufarbeitung des Verkehrsunfalls. Der Unglücksfahrer erhält im Januar 2020 einen Strafbefehl über 14 000 Euro, gegen den er fristgerecht Einspruch erhebt. Allerdings nicht, weil er sich seiner Verantwortung entziehen will, wie Beschuldigter und sein Verteidiger mehrfach erklären. Es geht um das Strafmaß von 120 Tagessätzen, das einen Eintrag ins Führungszeugnis bedeutet. Bei 90 Tagessätzen würde dieser Eintrag entfallen, und deshalb beantragt die Verteidigung eine Reduzierung. Das heißt, der Einspruch gegen den Strafbefehl beschränkt sich auf dessen Rechtsfolgen, denn der Beschuldigte bekennt sich vollumfänglich zu seiner damaligen Schuld.

Beschuldigter befindet sich in psychotherapeutischer Behandlung

„Seit dem 4. August ist nichts mehr wie früher“, erklärt der Beschuldigte. Seit dem Unfall befindet er sich in psychotherapeutischer Behandlung, da er auch von Angstzuständen geplagt wird, wie sein Verteidiger berichtet und ein ärztliches Attest als Beweisstück vorlegt, das Richterin Kristina Selig zur Beweisaufnahme auch vorliest. Den Hinterbliebenen hat er kurz nach dem schrecklichen Unfall einen Brief geschrieben, in dem er sich zu seiner Verantwortung bekennt, bislang aber keine Antwort erhalten. Er habe auch ein Kreuz an der Unfallstelle aufstellen wollen, und sich deshalb an die Familie gewandt, bislang gleichfalls vergebens. Sein eigenes Familienleben habe sich ebenfalls verändert, ergänzte der Beschuldigte. „Das Unbelastete ist weg.“

Staatsanwaltschaft bleibt bei 120 Tagessätzen

Die beantragte Reduzierung der Tagessätze von 120 auf 90 ist nach Angaben des Verteidigers vornehmlich der möglichen beruflichen Zukunft seines Mandanten geschuldet. In manchen Ländern wird von Bewerbern ein Führungszeugnis verlangt, und mit dem bisherigen Strafmaß würde der Unfall in diesem Zeugnis aufgeführt. „Das war ein Fehler mit gravierenden Folgen“, wies der Verteidiger in seinem Schlussplädoyer auch auf die gesundheitlichen Folgen für seinen Mandanten hin. Unbeeindruckt gab sich der Staatsanwaltsvertreter, der auf dem Strafmaß von 120 Tagessätzen a‘ 120 Euro beharrte, weil der Unfall und dessen Folgen für den beschuldigten „vorhersehbar und vermeidbar waren.“

Richterin reduziert die Geldstrafe

„Es tut mir unendlich leid“, sagte der Beschuldigte, dem das letzte Wort vor der Urteilsfindung zustand. Eigentlich wollte der sichtlich ergriffene Mann noch mehr sagen, aber sein Verteidiger bedeutete ihm, dass diese Worte ausreichten. Richterin Kristina Selig verurteilte den Beschuldigten zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen ‚a 110 Euro, und reduzierte damit das Strafmaß, sodass eine Eintragung ins Führungszeugnis entfällt. Sie habe sehr vieles zugunsten des Beschuldigten werten können, begründete die Richterin ihren Beschluss, den die Verteidigung noch im Gerichtssaal akzeptierte.