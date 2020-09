von Katharina Burger

Melanie Walz setzt einen Mund-Nasen-Schutz auf, steigt in das Auto ein und schnallt sich an. „Jetzt kann es losgehen“, sagt Fahrschullehrer Klaus Heusel zu seiner 17-jährigen Fahrschülerin. Beide tragen eine Maske. Am 1. Juli entfiel das gesetzlich vorgeschriebene Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Fahrschulfahrzeug. Im Alltag zeigt sich: Trotz des dringenden Appells des Verkehrsministeriums zum weiteren, freiwilligen Maskentragen verpflichten sich dazu nicht alle Fahrschulen. Eine SÜDKURIER-Umfrage bei den Pfullendorfern Fahrschulen ergab folgendes Bild: in zwei der vier Fahrschulen werden Masken weiterhin getragen.

Maskentragen: Ja oder nein?

„Max‘s Fahrschule„ verzichtet nach Angaben von Inhaber Max Schmauder „wo es nur geht, auf den Mundschutz“. Christian Gaa, Geschäftsführer der „Fahrschule Schilf“ sowie Klaus Heusel von der gleichnamigen Fahrschule erklären auf Anfrage des SÜDKURIER, dass sie und ihre Schüler weiter mit Maske unterwegs sind. In der „Fahrschule Zembrod“ werden nach Angaben von Inhaber Ralph Müller hingegen keine Masken vom Lehrer-Schüler-Duo getragen. „Im Lastwagen können wir die Abstandsregelungen gut einhalten, und deshalb müssen wir hier auch keine Masken tragen“, ergänzt Müller.

Maske trotz Vermummungsverbot? Darf die Maske denn trotz des geltenden Vermummungsverbot im Auto getragen werden? Die Straßenverkehrsordnung beschreibt im Paragraf 23: „Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass es nicht mehr erkennbar ist.“ Seit den ersten Regelungen der Maskenpflicht ist hier die Rechtslage nicht mehr eindeutig. ADAC-Juristen informieren auf der Homepage: „Die Gesichtszüge sind bei den handelsüblichen Masken weiterhin erkennbar“. Klaus Heusel bestätigt dies: „Die Maske ist in diesem Sinne keine Vermummung. Augen und Stirnbereich sind offen“. Zur Maske im Auto solle man nur nicht eine dunkle Sonnenbrille tragen, rät der Fahrschullehrer.

Begründung fürs Maskentragen

Walter Schneck von der Fahrschule Heusel sagt zum Maskentragen: „Es gibt Schlimmeres. Zwar ist das Lehren mit der Maske erschwert, weil die Körpersprache von größter Bedeutung ist, als Maßnahme kann man das jedoch akzeptieren“. Sein Chef Klaus Heusel ergänzt, der Mundschutz sei lästig, „doch lieber trage ich den ganzen Tag eine Maske, als einen erneuten Lockdown, eine Quarantäne oder die Gefahren der Krankheit zu riskieren“.

„Wir halten aus Fürsorge an der Maskenpflicht fest.“ Christian Gaa von der Fahrschule Schilf

Fahrschullehrer Christian Gaa von der Fahrschule Schilf. | Bild: Gewerbe- und Handelsverein Meßkirch

„Maskentragen ist kein Problem“

Christian Gaa von der Fahrschule Schilf sagt: „Wir halten aus Fürsorge an der Maskenpflicht fest“. „Ich persönlich halte die vielen Lockerungen verantwortungslos“, betont Gaa und sagt: „für die Jugend und für mich persönlich ist das Maskentragen kein Problem“. Bei der praktischen Prüfung ist die Maske hingegen verpflichtend, wobei das Sichtfeld eingeschränkt werde. „Da ist es gut, wenn man das Fahren mit Maske gewohnt ist“, ergänzt der Fahrschullehrer Gaa.

Mehraufwand durch die Corona-Maßnahmen

Die Fahrschulen beklagen einen Mehraufwand durch die Corona-Maßnahmen. Im Eingangsbereich der Schulungsräume von Klaus Heusel hängen Desinfektionsspender, im Büro wurde ein Spuckschutz aus Plexiglas aufgestellt. Im Theorieunterricht gelten Regeln wie in der Schule: 1,5 Meter Abstand und eine generelle Maskenpflicht.

„Der Führerschein wird nicht teurer“

„Wir haben große Räumlichkeiten, aber es passen nur die Hälfte der Schüler hinein. Statt 32 sind nur 16 Personen zugelassen“, sagt Klaus Heusel. Um eine Durchmischung der Gruppen zu verhindern, hat er die Fahrschüler in zwei Gruppen eingeteilt, die statt zweimal wöchentlich nur einmal kommen, dabei aber statt 90 gleich 180 Minuten bleiben. Vor Beginn der Corona-Pandemie konnte Heusel den Theorieunterricht in der Hälfte der aktuellen Zeit halten. Da Heusel den Unterricht alleine bestreitet, entstehen den Fahrschülern keine Mehrkosten. „Der Führerschein wird nicht teurer“, versichert der Fahrschulinhaber.

Fahrschule in Corona-Zeiten. Welche neuen Herausforderungen begegnen den Fahrlehrern in ihrem Alltag mit den Corona-Auflagen? SÜDKURIER fragt in Pfullendorfer Fahrschulen nach. | Bild: Volk, Siegfried

40 000 Euro Mehrkosten

Beachtliche Mehrkosten entstehen nach Angaben von Christian Gaa durch die ständige Reinigung der Autos, die nach jeder Fahrstunde vollständig desinfiziert und gelüftet werden müssen. Jeder Fahrschullehrer brauche für dieses Prozedere im Durchschnitt eine Viertelstunde zusätzlich. Für seine Fahrschule hat er diesen Mehraufwand hochgerechnet und kommt auf eine jährliche Summe von 40 000 Euro.

„Ansturm der Kunden“

Die Pfullendorfer Fahrschulen sind dankbar, dass sich die Corona-Krise nicht auf die Nachfrage im Fahrschulbereich ausgewirkt hat. Den Kundenstau der knapp zweieinhalb Monate dauernden Schließung haben die Betriebe mittlerweile abgearbeitet. Zu Verzögerungen kam es bei der Fahrschule Schilf nach Angaben von Christian Gaa durch den TÜV, der bei der Vergabe von Prüfungsterminen hinter her hinkte. Fahrlehrer dürfen monatlich maximal 240 Schuldstunden im Auto sitzen, was Gaa und seine Kollegen auch ausschöpften. Ihre praktische Ausbildung konnten die Fahrschüler allerdings nicht abschließen, da sie keinen TÜV-Prüftermin erhielten. Aktuell sind 610 Führerscheinanwärter bei Gaa angemeldet, deshalb beschäftigt er seit Monatsbeginn zwei zusätzliche Fahrlehrer.

„Normalität ist wieder drin“

Nach der zweimonatigen Schließung laufen die Prozesse in den heimischen Fahrschulen wieder an: Die Zahl der Fahrschüler befindet sich wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Klaus Heusel betont, alle Fahrten und Prüfungen könnten wie gewohnt stattfinden: „Wenn kein weiterer Lockdown kommt, sind wir ziemlich im Lot bis Ende Jahr, dann haben wir die Normalität im Arbeitsablauf wieder drin“.