In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der 32-jährige gebürtige Pfullendorfer und in Hausen am Andelsbach aufgewachsene Fabian Göggel zum neuen Stadtmusikdirektor der Stadt gewählt, informiert die Verwaltung.

Vorstellungsrunde und Probedirigat

Bürgermeister Ralph Gerster freut sich, dass auf die Stellenausschreibung so viele qualifizierte Bewerbungen eingegangen sind, was die Auswahl erschwert hat. Fabian Göggel machte das Rennen in einem Bewerberfeld aus 17 Bewerbungen. Die Kandidaten mussten sich in einer Vorstellungsrunde und einem Probedirigat bei der Stadtmusik beweisen.

Studierter Musiker ist derzeit beim Heeresmusikkorps

Bei der Stadt ist Fabian Göggel kein unbeschriebenes Blatt, hat er doch hier bereits im Jahr 2010 eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert, bevor er seinen Traum Musiker zu werden bei der Bundeswehr verwirklichen konnte. Er ist studierter Musiker mit Dirigentenausbildung und derzeit beim Heeresmusikkorps in Garmisch-Partenkirchen als Orchestermusiker tätig. In seiner Freizeit leitet er die Blaskapelle Kochel am See und ist als Dozent und Musiklehrer tätig.

Langfristig soll es wieder ein Jugendblasorchester geben

Als neuem Stadtmusikdirektor bietet sich ihm die Möglichkeit, in die Heimat zurückzukehren und seinen Lebenstraum weiter zu verwirklichen. Sein Ziel ist es an der Musikschule junge Musikerinnen und Musiker zu fördern und für die Musik zu begeistern. Langfristig soll wieder ein Jugendblasorchester etabliert werden, das die kulturelle Landschaft von Pfullendorf bereichert. Voraussichtlich am 1. November wird Fabian Göggel seine Stelle antreten. Bürgermeister Gerster dankte dem bisherigen Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr, der sich weiterhin im Krankenstand befindet, für die langjährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.