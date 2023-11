Die Weihnachtsmärkte in Pfullendorf und Ostrach ganz gemütlich mit dem Zug erreichen? Die Sonderfahrten der Räuberbahn machen es möglich. Am Samstag, 9. Dezember, geht die Räuberbahn auf die Strecke und pendelt nochmal zwischen Aulendorf/ Altshausen, Ostrach und Pfullendorf. „Damit bieten wir ein Ausflugspaket der besonderen Art“, heißt es in der Pressemitteilung des Fördervereins Räuberbahn und der regionalen öffentlichen Bahn der Stadt Pfullendorf. Anlässlich des Adventszaubers legt die Bürgerbahn am Samstag, 9. Dezember, einen Extrafahrtag ein und fährt von morgens bis abends zwischen Altshausen und Pfullendorf, mit Anschlüssen nach Aulendorf, Ulm und Ravensburg. Gefahren wird nach dem Bürgerbahn-Fahrplan vier Mal am Tag zwischen Aulendorf beziehungsweise Altshausen (hier mit Zuganschluss nach/ von Aulendorf) und Pfullendorf. Der dortige Weihnachtsmarkt ist nur wenige Schritte vom Bahnhaltepunkt Stadtgarten entfernt. Ein Höhepunkt in der Altstadt von Pfullendorf ist seit vielen Jahren der „Engelsabstieg“ am Samstagabend vom Kirchturm der Stadtkirche St. Jakobus auf den Marktplatz. Dabei verkündet der Engel die Weihnachtsbotschaft, umrahmt vom regen Treiben zwischen winterlich geschmückten Buden, herrlichen Düften und heißen Getränken.

Auch in Ostrach können Fahrgäste aussteigen, dort findet am Samstag, 9. Dezember, von 11 bis 21 Uhr der Ostracher Advent statt. Von Adventskränzen über Mistelzweige bis hin zu Christbaumschmuck, Holzkreationen und Kunsthandwerk gibt es hier viel zu entdecken. Über 40 schön dekorierte Holzhütten laden in der Kirchstraße, hinter dem Rathaus, mit kulinarischem Angebot, sowie hochwertigen Weihnachts-, Advents- und Geschenkartikeln zum Kaufen, Plaudern und Genießen ein.

Zudem gibt es Programm im Zug und vor Ort. Weihnachtliche Stimmung mit „Musik im Zug“ versüßt bereits die Anreise. Zudem erwartet die kleinen Ausflügler die „Pfullendorfer Weihnachtsrallye“ – ein spannendes Rätselheft zu verschiedenen Stationen in der Stadt. Alle, die sich beteiligen, erhalten auf der Rückfahrt eine kleine Belohnung. Im Zug gilt der günstige Nahverkehrstarif. Fahrscheine können ganz einfach bei den Zugbegleitern erworben werden, wie zum Beispiel die Gruppen-Tageskarte Netz (für bis zu fünf Personen ab sechs Jahren) für 21 Euro.