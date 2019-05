Pfullendorf (kaj) Am Samstag ist mit vielen Stunden Sonnenschein zu rechnen, ganz egal, von welcher Seite sich das Wetter zeigt. Denn am 11. Mai wird nach dem Familienzentrum „Am Neidling“ das zweite städtische Familienzentrum in Betrieb genommen. Nach rund einem Jahr Bauzeit freuen sich die Erzieherinnen und Kinder des ehemaligen Stadtgarten-Kindergartens darauf, die neuen Räume im Wohngebiet Roßlauf mit Leben zu füllen. Wobei Wolfram Wäscher, Geschäftsführer von Eurokindergarten, mit dem Begriff Erzieherin nicht ganz glücklich ist: „Wir brauchen keine Erzieherinnen, sondern liebevolle Begleiterinnen.“ Die Einrichtung trägt den Namen Sonnenschein und ist ein echter Hingucker. Schon rein optisch macht das Gebäude mit seinen bunten Streifen auf sich aufmerksam.

Die offizielle Einweihung findet um 10 Uhr statt. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich ab 14 Uhr beim „Tag der offenen Tür“ ein Bild von der modernen Tagesstätte zu machen. In vier Gruppen mit je 25 Kindern werden im Familienzentrum Kinder vom Krippen-alter bis zur Einschulung „in einem ganz besonderen Ambiente unterstützt, begleitet und gefördert“, wie es in der Einladung heißt. Das Gesamtkonzept rund um Architektur, Räume, Lichtkonzept, Atmosphäre und Materialien stammt vom Generalunternehmer Eurokindergarten aus Warthausen im Landkreis Biberach. Eurokindergarten ist mit dem Anspruch angetreten, frühpädogische Ansprüche an Architektur und Bau mit einem nachhaltigen Material- und Baukonzept zu vereinen.

Baubeginn war voriges Jahr im März. „Dieses schöne Gebäude zeigt augenfällig, dass in der Stadt Pfullendorf Kinderfreundlichkeit und Innovation große Bedeutung haben“, so Bürgermeister Thomas Kugler.

„Schauen Sie sich doch mal einen ´Kindergarten mit Seele´ an und spüren das gesunde Leben.“

Martina Knorr &

Wolfram Wäscher,

Geschäftsführung Eurokindergarten