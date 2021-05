In Pfullendorf geht es ab dem 20. Juni beim Stadtradeln um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Ziel ist es, an 21 aufeinander folgenden Tagen, so viele Kilometer wie möglich CO2-frei mit dem Rad, E-Bike oder Pedelec zurückzulegen. „Mitradeln lohnt sich in diesem Jahr gleich dreifach“, sagt Hauptamtsleiter Simon Klaiber, denn wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale trete, stärke die Gemeinschaft und die Gesundheit und schone dabei das Klima.

Jeder geradelter Kilometer zählt

Der Aktionszeitraum in Pfullendorf startet zeitgleich mit den Nachbarkommunen Sigmaringen und Bad Saulgau. Vom 20. Juni bis 11. Juli zählt jeder geradelte Kilometer für die Wertung der Stadt und des Teams. Geradelt wird in Teams zum Beispiel für das Unternehmen, die Schule, den Verein, den Stammtisch oder die Familie. Radelnde können auch Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten.

Markdorf 128.440 Kilometer in 21 Tagen: Damit sind 525 Markdorfer beim Stadtradeln etwa drei Mal um die Erde gefahren Das könnte Sie auch interessieren

Anmeldung und Ablauf sind problemlos

Beim Stadtradeln ist nicht nur die Teilnahme und die Anmeldung ganz einfach, auch das Eintragen der Kilometer ist mühelos. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmer die Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Für die manuelle Erfassung stehen unter www.pfullendorf.de Bögen zum Ausdrucken bereit. „Diese können auch im Bürgerbüro abgeholt und abgegeben werden. Am Ende winken den erfolgreichsten Teams attraktiven Preise“, rührt Simon Klaiber die Werbetrommel. „Unsere Region verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Radwegen und mit dem Touren- und Kartenmaterial der Ferienregion Nördlicher Bodensee wird es garantiert nicht langweilig“, so Bürgermeister Thomas Kugler. „Seien Sie dabei und treten Sie gemeinsam mit mir für unsere Stadt in die Pedale!“, ermuntert der Rathauschef.

Ab sofort können unter www.stadtradeln.de die Teams angelegt werden und die einzelnen Mitfahrer können sich registrieren. Mehr zum Stadtradeln unter http://www.pfullendorf.de oder http://www.stadtradeln.de.