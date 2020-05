Pfullendorf vor 7 Stunden

Erster Schritt aus der Krise: Ab Montag darf die Gastronomie wieder für Gäste öffnen

Die Corona-Krise hat auch die Gastronomie in Pfullendorf schwer gebeutelt. Die Betreiber hatten und haben Existenzängste, Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden. Ab 18. Mai dürfen die Betriebe wieder öffnen – und die Gastronomen hoffen, dass die Gäste das Angebot auch wieder annehmen werden. Nur so könnten sie das aufgelaufene Defizit ein Stück weit auffangen.