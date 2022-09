Zwei Männer sollen in einer Pfullendorfer Wohnung einen 24-Jährigen bedroht, geschlagen und gegen seinen Willen eingesperrt haben. Die beiden Verdächtigen wurden in Albstadt festgenommen.

Hat in Pfullendorf eine Geiselnahme stattgefunden? Wurde das mutmaßliche Opfer geschlagen, erpresst und eingesperrt? Nach der Festnahme von zwei 30 und 34 Jahre alten Männern am Mittwoch in Albstadt ermittelt die Polizei gegen die beiden