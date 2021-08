Das verheerende Hochwasser vom Juli traf neben vielen anderen Gemeinden auch den kleinen Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sehr massiv, unter anderem stürzten sechs Häuser in der Gemeinde vollständig ein, kaum ein Einwohner des Ortes war nicht direkt betroffen. An diesem Abend sah Nadja Kiesewetter, Regisseurin der Waldbühne Sigmaringendorf, die Nachrichten. Ihr erster Gedanke galt den Theaterfreunden in Schuld, denn dort gibt es ebenfalls eine Freilichtbühne. Aktive von dort hatte sie während verschiedener Veranstaltungen des Verbandes deutscher Freilichtbühnen kennengelernt. Sie griff zum Telefon, um Kollegen anzurufen, aber das Telefonnetz in Schuld war zusammen gebrochen. Erst zwei Tage später hatte sie Kontakt. Kein Mitglied der Freilichtbühne war unter den Todesopfern, aber es gab einige Aktive, denen nur geblieben war, was sie am Leib trugen.

Befreundete Theatergruppe in Schuld ist betroffen

Das Mitgefühl mit den Theaterfreunden ist groß: Die Waldbühne-Jugend stand mitten in der Spielzeit von „Malefiz – Hohenzollerns Hexenkinder“, während die Bühne in Schuld gerade, nach einem für alle Freilichtbühnen deprimierenden Corona-Jahr 2020 endlich wieder den Spielbetrieb aufgenommen hatte und kurz nach dem Premierenwochenende nun von den Wassermassen getroffen wurde. Die Bühne selbst liegt hoch auf dem Berg und ist „nur“ durch die Zerstörung der Wasserversorgung betroffen, doch viele Mitglieder haben körperliche, psychische und teilweise hohe materielle Schäden erlitten. So entschloss sich das Waldbühne-Ensemble zu helfen und beschloss die gesamten Zuschauereinnahmen des Saisonabschlusses auf ein eigens eingerichtete Spendenkonto der Freilichtbühne Schuld zu überweisen, von wo aus das Geld unbürokratisch und vollständig den betroffenen Mitgliedern der Bühne zugute kommt. Mit einem zusätzlich aufgestellten Spendenkässlein kamen 770 Euro zusammen, die mittlerweile nach Schuld überwiesen wurden und somit hoffentlich einen kleinen Beitrag zur Hilfe leisten konnten.

Erfolgreiche Hilfsaktion der Landwirtschaft

Die von Landwirt Alfred Kaltenbach (links) initiierte Hilfsaktion für Berufskollegen hat sich sehr erfolgreich entwickelt und es werden in den kommenden Monaten viele Lastzüge voller Stroh in die Flutgebiete fahren. | Bild: Volk, Siegfried

Absolut erfolgreich verläuft die Hilfsaktion, die Landwirt Alfred Kaltenbach aus Kleinstadelhofen für Berufskollegen in den Flutgebieten angestoßen hat. Viele betroffene Bauern haben kein Futter für die Tiere und so organisierte Kaltenbach den Transport von Gerstenstroh, das als Futter benötigt wird. Auf seinem Hof richtete er eine Sammelstelle ein, wo andere Bauern ihre Futter- und Strohspenden ablieferten. Dort wurden sie auf einen Lastwagen verladen, der das Material dann nach Ahrweiler transportierte.

Viele Berufskollegen bieten Unterstützung an

„Ich habe nach dem ersten Transport vor zwei Wochen viele Anrufe erhalten“, erzählt Kaltenbach im SÜDKURIER-Gespräch, dass Landwirte ihr Stroh nach der Getreideernte als Spende anboten, wobei der Bauer aus Kleinstadelhofen, trotz eigenem Erntestress, das teilweise noch auf dem Feld liegende Stroh kostenlos presste.

Mittlerweile liegt auf seinem Hof Material für drei Lastzüge, und es ist kein Platz mehr verfügbar. Umso dankbarer ist er, dass auf den Höfen von drei Berufskollegen weitere Sammelstellen eingerichtet werden konnten, und zwar auf dem Hof Haug in Rohrdorf sowie in Göggingen bei Ott und Seifried.

Kosten für Transport werden übernommen

Auch die Übernahme der Kosten für die Hilfstransporte ist gesichert, dank Stefan Käppeler, dem Vorsitzenden des Vereins zur Landwirtschaftlichen Fortbildung im Kreis Sigmaringen(VFL). „Wie er das so schnell hinbekommen hat und das jetzt läuft“, zollt Alfred Kaltenbach dem VFL-Chef seine Hochachtung. Bis Jahresende kann nun wie geplant, wöchentlich ein Transporter mit Tierfutter in die betroffenen Regionen fahren und für 2022 sind schon 25 Fahrten finanziell gesichert.

KLJB Aach-Linz spendet auf Konto

Auch die Landjugend Aach-Linz hatte von vielen Hilfsaktionen von Feuerwehren, DRK oder Firmen für die Flutopfer gehört und sich entschieden, auch einen Beitrag zu leisten, wie Vorsitzende Larissa Benkler erklärt. Obwohl in diesem Jahr wegen Corona das traditionelle Weinfest abgesagt und die KLJB deshalb keine Einnahmen erzielte, entschieden sich die jungen Leute, 300 Euro auf das ZDF-Spendenkonto überweisen. Aktuell zählt die Gruppe etwa 60 Mitglieder, die sich mit kreativen Aktionen aktiv in der Kirchengemeinde engagiert.