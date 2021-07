Tobias Conzelmann eröffnet Open-Air Konzertreihe. Rund 100 Besucher genießen das kostenlose Event. Auch das Wetter spielte am Freitagabend in Pfullendorf mit.

Schönes Wetter, gute Musik und viel gute Laune: So hatten es sich die Organisatoren der neuen Open-Air Veranstaltungsreihe in Pfullendorf, die am vergangenen Wochenende in die erste Runde ging, sicher gewünscht. Zum Auftakt am Freitagabend hatte das