Nach 36 Jahren hört Dieter Allweier in Denkingen als Unternehmer auf. Wie begann die Erfolgsgeschichte und warum hört der Firmenchef auf?

Die Sterne stehen günstig dafür, dass ein Unternehmen in Denkingen von einem Nachfolger übernommen werden kann, da es zahlreiche Interessenten gibt. Denn in Denkingen geht am Jahresende eine Unternehmer-Ära zu Ende: Dieter Allweier gibt nach 36