In einem eindringlichen Aufruf appellieren die Bürgermeister Doris Schröter (Bad Saulgau), Marcus Ehm (Sigmaringen), Thomas Kugler (Pfullendorf) und Stefan Bubeck (Mengen) namens der Bürgermeister der 25 Kreisgemeinden an die Bevölkerung, die Möglichkeiten des regelmäßigen Testens zu nutzen. „Durch Testen aus dem Lockdown!“ Diese Aussage mag auf den ersten Blick irritieren, erklärten die Rathauschefs und geben zu bedenken: Nur wenn die Testmöglichkeiten intensiv und flächendeckend genutzt werden, können wir diejenigen, die eine Infektion ohne Symptome in sich tragen, schnell ermitteln und verhindern, dass das Virus unwissentlich weitergegeben wird.

Viele Teststellen im gesamten Kreisgebiet

In allen größeren Gemeinden des Landkreises habe man innerhalb weniger Wochen funktionierende, effektive Testzentren aufgebaut. Zusätzlich zu den zahlreichen kommunal organisierten Teststellen, betreibe der DRK Kreisverband Sigmaringen fünf Testzentren im gesamten Kreisgebiet.

Doris Schröter, Bürgermeisterin von Bad Saulgau. | Bild: Witt, Jürgen

„Wir, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis Sigmaringen, appellieren an Sie, das Testangebot nun intensiv zu nutzen und so die Test- und Öffnungsstrategie für den Landkreis Sigmaringen zu unterstützen.“

Kluge Teststrategie ermöglich Öffnungsschritte

Eine kluge Testkonzeption schafft nach Überzeugung der vier Unterzeichner des Appells, die Chance, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, die Sicherheit aller zu erhöhen und zugleich Öffnungsschritte zu ermöglichen:

Dr. Marcus Ehm, Bürgermeister von Sigmaringen. | Bild: SK

„Nach der langen Zeit der Entbehrungen wächst zugleich auch die Sehnsucht nach Normalität im Kita- und Schulalltag, mit Vereinsleben, Festen und Gottesdiensten, mit Einkaufsbummel, Kaffeeklatsch und Restaurantbesuch, mit Ausflügen, Konzerten und Sportveranstaltungen – und einfach nach einem unbeschwerten Beisammensein mit Familien, Freunden und Kollegen.“

Tests sind nach Überzeugung der Bürgermeister die Brücke für Öffnungen

Negative Testergebnisse sind nach nach Überzeugung von Doris Schröter, Thomas Kugler, Stefan Bubeck und Marcus Ehm die Brücke für Öffnungen. Wer einen klaren Nutzen im Testen erkenne, werde sich auch regelmäßig testen lassen.

Stefan Bubeck, Bürgermeister von Mengen. | Bild: SK

Aus diesem Grund setze man sich für eine kombinierte Test- und Öffnungsstrategie im Landkreis Sigmaringen ein. „Ziel ist es, so unseren Alltag wieder zu normalisieren und unseren Gewerbetreibenden wieder Perspektiven zu bieten“, heißt es in dem Appell.