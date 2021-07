von Sk

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, in eine Firma in der Meßkircher Straße in Gaisweiler eingebrochen. Der Unbekannte hebelte mittels entsprechendem Werkzeug eine Türe auf und gelangte so in die Büroräume. Von dort entwendete er einen geringen Bargeldbetrag und mehrere Schachteln Zigaretten. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07 55 2/2 01 60 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.