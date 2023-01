von Stefanie Lorenz

Neben dem Überfall auf die Norma-Filiale könnte es in dieser Woche noch einen zweiten Überfall in Pfullendorf gegeben haben. Denn dass mit Sturmhauben maskierte und mit Pistolen bewaffnete Täter eine Frau gewaltsam in einen weißen Transporter gezerrt und später wieder frei gelassen haben sollen, diese Nachricht hat sich seit Mittwoch unter anderem in sozialen Medien in der Linzgaustadt verbreitet. Die Täter sollen der Frau die Waffe an den Kopf gehalten und Geld gefordert haben.

Tathergang noch nicht konkret bestätigt

Die Polizei hat bislang einen solchen Tathergang nicht konkret bestätigt, aber sie teilt jetzt mit, dass das Kriminalkommissariat Sigmaringen wegen einer möglichen Straftat ermittelt, für deren Aufklärung ein weißer Kastenwagen relevant sein könnte. Nähere Umstände dieser Straftat benennt die Polizei nicht.

Ermittler geben Einzelheiten nicht preis

Sie teilt lediglich mit, dass das Fahrzeug im Zusammenhang mit einer Geldforderung gegenüber einer Frau stehen könnte. Mehr wollen die Ermittler derzeit noch nicht preisgeben: „Die weiteren Einzelheiten der im Raum stehenden Straftat sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen“, heißt es im aktuellen Polizeibericht.

Die Kriminalpolizei bittet nun Personen, die am Dienstagabend zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr einen weißen Transporter oder Kleinbus im Bereich der Franz-Xaver-Heilig-Straße, Konrad-Heilig-Straße, Heiligenbergstraße und dem Wohngebiet Roßlauf sowie der Innenstadt gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0 75 71/10 40 zu melden.

Wer hat das Kennzeichen gesehen?

Von Bedeutung ist laut Polizei insbesondere eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs, wie beispielsweise Details zum Kennzeichen und den Fahrzeuginsassen sowie der Fahrtrichtung und andere Auffälligkeiten.