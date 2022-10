Der Kulturschwerpunkt 2022 im Landkreis Sigmaringen rückt das Thema Archive und Bibliotheken in den Mittelpunkt. In diesem Rahmen gastierte Peter Stamm jüngst in der Stadtbücherei. Der Schweizer Autor, einer der berühmtesten seines Landes, las aus seinem jüngsten Werk „Das Archiv der Gefühle“. Der Roman kam im August 2021 in den Buchhandel und landete schnell auf Platz eins der Schweizer Bestsellerliste. „Ein sehr schönes und schön trauriges Buch mit starken Bildern und absolut lesenswert“, stellte Büchereileiterin Martina Feldt fest. Sie erwähnte schmunzelnd, dass Pfullendorf in einer Reihe mit Paderborn, Zürich oder Stuttgart stehe, denn auch in diese Städte führt Stamms Lesereise.

Philosoph unter den Schweizer Schriftstellern

Der „Meister der leisen Dramatik“ oder „Philosoph unter den Schweizer Schriftstellern“, wie ihn Rezensenten bezeichnen, las drei Passagen aus seinem Roman vor. Stamm erzählt aus der Perspektive des Ich-Erzählers. Das Buch handelt von einem Archivar, dessen Lebensinhalt maßgeblich im Ausschneiden, Aufkleben, Sortieren und Einordnen besteht. Im Archiv, so die Erkenntnis, hat alles seine Ordnung, nicht so im realen Leben. Die sozialen Kontakte der Hauptfigur sind beschränkt. Der Archivar genießt stattdessen die Gesellschaft der Vögel, die er ganzjährig füttert. „Er ist kein Macher, er ist ein Beobachter und Sammler“, charakterisierte Stamm die Figur. Als der Archivar in den Vorruhestand geschickt wird, beschließt er, seine Arbeit im Privatkeller weiterzuführen.

Das Archiv droht ihm zu einem selbst geschaffenen Verlies zu werden. Seit seiner Jugend unglücklich in Franziska verliebt, versucht er, wieder Kontakt zur angebeteten Frau herzustellen. Stamms Debüt-Roman „Agnes“, der 1998 erschien und 2016 als Film in die Kinos kam, dürfte so manchem Schüler bekannt sein. „Agnes“ ist Sternchenthema, gehört also zu den verbindlichen Texten für das Deutschabitur in Baden-Württemberg. Im Publikum bei der Lesung saß tatsächlich eine Waldorfschülerin, die noch am Tag zuvor eine Klausur über psychologische Aspekt in Stamms Romanen geschrieben hatte.

Autor: „Wichtig ist beim Schreiben der Anfang.“

Die Besucher in der Steinscheuer erwiesen sich als interessierte Zuhörer und Fragensteller. Ob er sich einen Plan mache, an dem er sich wie an einem roten Faden orientiere? „Alles ergibt sich beim Schreiben, wichtig ist der Anfang“, so Stamm. „Dann lasse ich den Figuren ihren Lauf, da ist nichts vorausgeplant. Wenn ich vorausplane, interessiert mich das Schreiben nicht mehr.“ Es sei sogar vorgekommen, dass er eine Figur im Laufe einer Geschichte sterben ließ, weil sie ihm im Schreibprozess zu langweilen begann. Er bezeichnete sich auf Nachfrage als einen disziplinierten Schreiber, der sich nicht nachts bei einem Rotwein, sondern vormittags ans Werk macht. Doch mehr als vier Seiten schreibe er am Tag nicht.