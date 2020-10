Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 20 Minuten

Ein unermüdlicher Erforscher der Heimatgeschichte: Kurt Schrem

Heimatforscher Kurt Schrem engagiert sich seit Jahren in der lokalen und regionalen Geschichtsforschung. Sein neues Werk schildert die Geschichte des Rittergeschlechts Gremlich. Seine Recherchen führten ihn dabei in die verschiedensten Archive, wie in St. Gallen, Sigmaringen und sogar nach Wien.