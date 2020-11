Die 22-Jährige war nach Polizeiangaben am Sonntag, gegen 10.15 Uhr, in der Straße „Im Goldäcker„ beim Joggen von einem freilaufenden Schäferhund zunächst beschnüffelt und danach ins Gesäß gebissen wurde. Der 88-jährige Hundehalter kam kurze Zeit später hinzu und gab an, dass der Schäferhund unbemerkt vom Gelände entwischt sei. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Mann.