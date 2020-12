von Karlheinz Fahlbusch

Weil Margarte Thimm noch in Teilzeit als Kundenberaterin in Pfullendorf arbeitet, ist vormittags nicht viel Zeit, um am Herd zu stehen. „Ich muss schnell kochen“, lacht die 57-Jährige und macht deutlich: „Aber deshalb gibt es trotzdem immer etwas Leckeres und nix aus dem Päckle.“ Heute steht Zucchini-Auflauf mit Kartoffeln auf dem Speiseplan. Und weil der SÜDKURIER zum Zuschauen und Testessen kommt, hat die Köchin auch noch für einen Nachtisch und eine Suppe gesorgt. Die hat sie allerdings nicht selbst gemacht. Oma Irma hat die Vorspeise mitgebracht, die man nur noch aufwärmen muss. Detlef Thimm arbeitet an dem Tag im Homeoffice und ist deshalb auch zu Hause. Tochter Carina (16) ist Schülerin und der Sohn Alexander (21) kommt gerne zum Essen, wenn er eine Baustelle in der Nähe hat. Heute ist das so und der Elektriker für Gebäudetechnik freut sich auf „ein richtig gutes Essen“.

81-Jährige kocht noch jeden Tag

Oma hat die Kürbissuppe zuhause vorbereitet und mitgebracht. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Los geht es mit der Kürbissuppe. Dafür hat die Oma einen Hokkaido-Kürbis samt Schale in Stücke gehackt und dann in Wasser weichgekocht. „Das dauert etwa 15 Minuten“, erklärt die 81-Jährige, die noch jeden Tag in ihrer eigenen Wohnung selbst kocht und den SÜDKURIER auf ihrem Tablet liest, wie sie stolz feststellt. Der Kürbis wird dann mit etwas Salz und gedünsteten Zwiebeln püriert. Gewürzt wird mit ein wenig Ingwer, Pfeffer, ganz wenig Chili und einer Instant-Gemüsebrühe eines Herstellers aus Mengen. „Zum Schluss kommt noch ein ordentlicher Schuss Sahne drauf“, lacht Oma und trägt die Schüssel mit der Suppe ins Esszimmer. Ergebnis: Allen schmeckt es super.

Längs halbierte Zuccini werden ausgehöhlt in eine Auflaufform gelegt. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Mittlerweile hat Margarte Thimm den Auflauf aus dem Ofen geholt und auch die Kartoffeln stehen auf dem Tisch. Für den Auflauf hat sie einige bissfeste Zucchini leicht angekocht, der Länge nach halbiert und dann das Kerngehäuse entfernt. Hackfleisch wurde in einer Pfanne angebraten und mit Salz, Pfeffer und Streuwürze verfeinert. Den Reis hatte Margarete schon vorher gekocht. Er kam jetzt zusammen mit dem Hackfleisch und Roter Beet aus dem Glas auf die Zucchini, die in eine Auflaufform gelegt wurden. Das Ganze wurde mit Tomatensoße übergossen und mit Reibkäse bestreut.

Den Reibkäse oben auf dem Auflauf nicht vergessen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Nach 30 Minuten bei 180 Grad im Umluft-Backofen war der Auflauf dann fertig. Und nicht nur das: Er duftete herrlich und schmeckte superlecker. Die Salzkartoffeln als Beilage waren fast nicht nötig. SÜDKURIER-Tipp: Dieser Auflauf schmeckt bestimmt auch Kindern, die beim Wort „Zucchini“ sonst die Nase rümpfen.

Kartoffeln eignen sich gut als Beilage. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Saft von Äpfeln und Ananassen

Und weil Besuch da war, kam nun ein Dessert auf den Tisch, das ohne Zweifel das Prädikat „zum Reinliegen“ verdient. Dazu hatte Margarte einen halben Liter Apfelsaft aufgekocht. Dann kam der Saft einer mittelgroßen Dose Ananasstücke dazu. Das Ganze wurde mit einem Päckchen Vanillepudding und zwei Esslöffeln Zucker nochmals aufgekocht. Nachdem die Ananastücke zugefügt waren, kam das ganze über Nacht in den Kühlschrank: Am nächsten Tag wurde dann noch ein Becher Schlagsahne daruntergezogen. Ganz ehrlich: Die Kalorien darf man da nicht zählen. Aber dieses Dessert auszuprobieren, das lohnt sich ganz bestimmt.

Bei diesem Dessert kann man nicht ablehnen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Bleibt natürlich die Frage, ob der Hausherr auch kochen kann. Detlef muss da grinsen, gibt aber ehrlich zu, dass seine Kochkünste mit Spiegeleiern schon ausgereizt sind. „Und meine Frau kocht echt super“, fügt er hinzu. Wenn er beruflich unterwegs ist, dann kann er sich abends immer etwas aufwärmen. Das schätzt auch Alexander. Und die zweite Tochter Julia, die als Erzieherin tätig ist, genießt abends auch das Essen ihrer Mutter.

Es muss nicht immer Fleisch sein

Fleisch gibt es im Hause Thimm übrigens nicht jeden Tag. „Jeden zweiten Tag reicht vollkommen“, sagt Margarete Thimm, die gerne auf einem Demeter-Hof im Nachbarort einkauft und auch das Angebot in dem kleinen Laden in Illmensee schätzt. „Da gibt es Obst und Gemüse immer ganz frisch“, schwärmt sie. Und selbstverständlich sind dort auch Zucchini vorrätig. Und was kam an Weihnachten auf den Tisch? Rehragout an Heiligabend, Saumagen am 1. Feiertag. Den füllte die Köchin übrigens selbst und besorgte sich beim Metzger einen Magen. Hackfleisch, Brät und Mozzarella kam da rein und dazu gab es Kartoffelbrei und Salat. Und am zweiten Feiertag? „Da gab es die Reste“, lacht Margarete Thimm. Denn weggeschmissen wird nix.

Mmmh! Sieht schon im Ofen sehr lecker aus. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

