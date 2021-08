Pfullendorf vor 7 Stunden

Ein Lob von Inge Meysel, ein Brief an Udo Lindenberg und eine mit Dessous geschmückte Stadthalle

Seit drei Jahrzehnten organisiert Hermine Reiter in Pfullendorf Veranstaltungen im Kultur-, Bildungs- und Unterhaltungsbereich. Sie hat viele Erinnerungen an Begegnungen mit bekannten Künstlern wie James Rizzi oder Michaela May.