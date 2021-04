Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Ein Einblick in die Geschichte der Pfullendorfer Feuerwehr

Die Feuerwache war einst in der Steinscheuer, mitten in der Stadt, untergebracht. Sanierung und Umbau des heutigen Domizils der Pfullendorfer Floriansjünger stehen an.