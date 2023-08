Ostrach – Zum 50-jährigen Jubiläum des Eichbühlfestes hat sich der Musikverein Ostrach wieder einiges vorgenommen. Vom 5. bis 7. August hat er für Jung und Alt ein buntes Programm zusammengestellt, sodass wirklich jeder ein paar schöne Stunden auf dem hergerichteten Platz unter den Eichen verbringen kann. Insgesamt werden acht verschiedene Musikgruppen für die gute Laune sorgen. Auch wird es ein abwechslungsreiches und reichhaltiges Essensangebot geben.

Auftakt für die Jugend

Zum Auftakt am Samstag, 5.¦August, sprechen die Organisatoren eher das junge oder jung gebliebene Publikum an. Den Auftakt macht „Miri and The Groovy Bones“. Die zehnköpfige Partyband aus Ochsenhausen überzeugt mit der Gänsehautstimme von Miriam „Miri“ Vollmer und temporeichen Arrangements und Neuinterpretationen unter hohem Einsatz verschiedener Blasinstrumente. Genau das Richtige für alle, die Spaß haben wollen beim Zuhören und Abtanzen. Den Schluss definiert dieses Jahr „Sitka“, die durch ihren Auftritt letztes Jahr auf dem Eichbühl einige Fans gewonnen hat. Sie haben bei ihren eigenen Songs wie auch Coverstücken ihren ganz eigenen unverwechselbaren Sound.

Viel Blasmusik

Am Sonntag, 6.¦August, übernimmt der Musikverein Unterwaldhausen pünktlich zum Frühschoppen die musikalische Regie. Zum Mittagstisch erwartet die Gäste ein reichhaltiges Angebot. Neben dem wohlbekannten Eichbühlbraten runden Steaks und Ripple die kulinarische Vielfalt ab. Letztere wird es auf dem Eichbühlfest zum letzten Male geben, wie Vorstandsmitglied Felix Baier bedauernd mitteilte. „Dafür haben wir unser Essensangebot auf belegte Seelen wie Schinken-Käse, Tomaten-Mozzarella oder Vitalseele ausgeweitet“, erläuterte er weiter. Dermaßen verwöhnt lässt sich der Auftritt des Musikvereins Königseggwald noch besser genießen. Ab dem frühen Abend übernimmt dann das Kreisverbands-Seniorenorchester die Plätze auf der Bühne.

Der Auftakt am Montag, 7.¦August, steht ganz im Zeichen der Nachwuchsmusiker. Zuerst werden die jüngsten Musiker mit dem Vorstufenorchester ihr musikalisches Können unter Beweis stellen. Danach ist dann die Jugendkapelle Ostrachtal gefordert, ihr Repertoire zu präsentieren. Es handelt sich bei ihnen um einen Zusammenschluss von Musizierenden aus Ostrach, Weithart, Königseggwald und Hoßkirch.

Sekt für die Senioren

Zum Feierabendhock werden die Senioren wieder mit einem Glas Sekt begrüßt. Ab 17 Uhr schlägt dann für alle Polka-Liebhaber die Stunde, wenn „Franzls Polkafreunde“ auf die Bühne treten. Der Musikverein Zogenweiler wird zum Abschluss des dreitägigen Eichbühlfests das Publikum bis zum späten Abend weiter mit bester Blasmusik unterhalten.