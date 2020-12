Kurz vor Nikolaus 2016 entschieden die Mitglieder des Fördervereins „Rancho Santa Fe„ die Auflösung beziehungsweise Liquidation des Vereins. Exakt vier Jahre später kann der Beschluss endlich und endgültig umgesetzt werden. Vier turbulente Jahre liegen hinter den Beteiligen und besonders hinter Walter Rapp, der als Liquidator eingesetzt war. Coronabedingt wurde die anstehende Hauptversammlung im Dezember abgesagt, und, so informiert Walter Rapp seine langjährigen Mitstreiter in einem Brief über die endgültige Vereinsauflösung, streift dabei nochmals die dramatischen Ereignisse der vergangenen Jahre und verkündet die gute Nachricht: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Spenden, wenn auch teilweise verspätet, bei den Hilfsprojekten angekommen sind.“ Konkret handelt es sich um 40 064,65 Euro, die der Verein aus dem Erlös der Zwangsversteigerung des Gasthauses „Löwen“ in Denkingen erhielt, wie Rapp im SÜDKURIER-Gespräch erklärt.

Vier Jahre dauerte die Aufarbeitung des Liquidators

Vier Jahre lang hatte der Liquidator mit juristischer Unterstützung versucht, vom ehemaligen Vorsitzenden, der vom Landgericht Hechingen wegen Untreue zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten verurteilt worden war, Geld zurück zu bekommen, das von dem Mann, der den Förderverein einst mitgegründet hat, für andere Zwecke eingesetzt worden war. Denn vor vier Jahren hatte Rapp nach Durchsicht der Unterlagen entsetzt festgestellt, dass Spendengelder fehlten, die der einstige Vorsitzende mutmaßlich veruntreut hatte. Gesprächsangebote seiner einstigen Vereinskollegen hatte der Mann ignoriert auch keine Bereitschaft gezeigt, das Geld zurückzuzahlen. Bereits 2018 hatte das Landgericht Hechingen gegen den früheren Vorsitzenden ein Versäumnisurteil erlassen und ihn zu einer Schadenersatzzahlung von 34 500 Euro verurteilt.

Geld wurde an Hilfsprojekte in Honduras überwiesen

Es folgte ein mühsamer und zäher juristischer Kampf und letztlich sah sich der Verein veranlasst, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Dies betraf das im Familieneigentum befindliche ehemalige Gasthaus „Löwen“ in Denkingen. Aus dem Versteigerungserlös erhielt der Verein nun eine Zahlung von exakt 40 064,65 Euro. Da es sich hierbei nicht um Vereinsvermögen, sondern um Spendengeld aus den Jahren 2015 und 2016 handelt, hat Rapp das Geld an die berechtigten Empfänger, nämlich die beiden Kinderhilfswerke in Honduras, jeweils 20 000 Euro überwiesen.

Pfullendorf Förderverein erstattet Anzeige wegen Untreueverdacht Das könnte Sie auch interessieren

Internationales Kinderhilfswerk „Nuestros Pequenos Hermanos“ unterstützt

„Somit sind eure Spenden, wenn auch mit Verspätung, bei den Hilfsbedürftigen angekommen“, informiert Rapp die Vereinsmitglieder, dass nun die vierjährige Liquiditationsarbeit abgeschlossen ist, sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten erledigt. Das Restguthaben in Höhe von 357,10 Euro wurde entsprechend der Vereinssatzung an das internationale Kinderhilfswerk „Nuestros Pequenos Hermanos“ (NPH) überwiesen, das in Lateinamerika etliche Kinderdörfer betreibt.

Hunderten von Kindern und Jugendlichen in Honduras eine Zukunft ermöglicht

„Die Liquidation ist beendet. Der Verein ist erloschen“, ergänzt Walter Rapp, dass somit auch sämtliche Mitgliedschaften beendet sind. Der Ehemann der Ehrenvorsitzenden Christine Rapp, die den Förderverein viele Jahre mustergültig geleitet hat, bekennt, dass es für ihn „sehr schmerzlich ist, nach mehr als 30 Jahren den Verein zu schließen.“ Dennoch blickt er dankbar auf die erfolgreichen Aktivitäten von „Rancho Santa Fe„ zurück. Durch die gemeinsame Hilfe der Mitglieder und Spender hätten viele hundert Kinder und Jugendliche in Honduras ein Zuhause, medizinische Betreuung, Schule und eine Berufsausbildung bekommen. Wer die beiden Hilfsprojekte weiter unterstützen will, kann dies über „Nuestros Pequenos Hermanos“ (NPH) machen, das die administrative Abwicklung von Spenden übernimmt.