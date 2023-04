Als dritte Kandidatin hat Lena Burth, die in Ostrach geboren ist und in der Flächengemeinde lebt, ihre Bewerbung im Rathaus abgegeben. In ihrer Mitteilung verweist die 26-jährige Finanzexpertin auf ihre achtjährige Verwaltungserfahrung, wobei die Betriebsprüferin mit dem Schwerpunkt Land- und Forstwirtschaft bei der Finanzverwaltung arbeitet und für den Regierungsbezirk Tübingen und Stuttgart zuständig ist. Lena Burth absolvierte von 2015 bis 2018 an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg ihr Studium und schloss mit dem „Bachelor of Laws LL.B“ ab. Ihre berufsbegleitende Weiterbildung an der europäischen Immobilienakademie beendete sie erfolgreich als geprüfte Immobilienbewerterin IHK & EIA.

26-Jährige ist in ihrer Heimatgemeinde in mehreren Vereinen aktiv

„Mit meiner Verwaltungserfahrung und als Finanzexpertin in Haushaltsthemen bringe ich das geeignete Rüstzeug für das Amt der Bürgermeisterin mit“, ist die Ostracherin überzeugt. Zudem ist sie seit 2021 ehrenamtlich als Gutachterin der Gemeinde Ostrach im gemeinsamen Gutachterausschuss der Stadt Sigmaringen tätig. Seit ihrer Jugend ist Lena Burth ehrenamtlich engagiert. Sie spielt Tenorsaxophon im Musikverein Weithart und ist seit 2019 dort Jugendleiterin. Zudem ist sie Mitglied im Reit- und Fahrverein Ostrach.

Die Gemeinde hat für die öffentliche Kandidatenvorstellung in der Buchbühl-Halle den 14. Juni terminiert. Eine Uhrzeit wurde noch nicht festgelegt.