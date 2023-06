Nach der mehrjährigen Corona-Pause wird Pfullendorf am Wochenende wieder zum Treffpunkt der Biker-Szene und der Fans von Rock‘n‘Roll, Heavy Classic Rock, Rockabilly, Country-Rock, Hardrock und Coverrock. Zum 10. Mal treffen sich Motorrad- und Musikfans im Seepark zu den Biker-Days, in diesem Jahr unter dem Motto „Ride in, rock out“.

Strand und rockige Musik

„Die Location samt dem See sind einmalig und die Biker können baden, am Strand zu rockiger Musik gemütlich im Gras liegen oder miteinander die vielen Motorräder anschauen und darüber fachsimpeln“, freut sich Henrik Sigurdson, Mitglied des dreiköpfigen Organisationsteams mit Helgi Kolvidsson und Thomas Schwert. Als eine der „wohl schönsten Locations der Region“, tituliert Sigurdson den Seepark. Hier werden Biker aller Herkunft ihr traditionelles Wiedersehen feiern. Den Takt neben den heißen Motoren bestimmen vor allem die vielen Bands, die mit ihren Shows ordentlich Gas geben.

Jessica Lynn begeisterte schon 2019 das Publikum bei den Biker-Days. | Bild: Johanson, Kirsten

Mit cooler Musik und heißen Öfen verspricht das momentan wohl größte Sommer-Biker-Event Süddeutschlands ein Motorradfest inklusive Entertainment, Ausstellung und Aufenthalt am Lagerfeuer oder am See mit alten Freunden zu werden, versprechen die Organisatoren. Im Zelt gibt es von etlichen Bands Rock‘n‘Roll, Blues, klassischen Rock, Rockabilly und Heavy Metall. „Die musikalischen Highlights dieses Jahr sind alleine schon die Fahrt in die Bodenseeregion nach Pfullendorf wert“, listet Sigurdson die Bands auf: Bonfire, John Diva and the Rockets of Love, Boppin B, The Picturebooks, AprilArt, Jessica Lynn, The Lonestar Boys, Roadshot und Doctor Victor werden auf der großen Live-Bühne im Zelt und auf der Open-Air-Bühne dem Publikum kräftig einheizen.

Attraktiver Freizeitpark

Wer es ruhiger mag, kann nach Lust und Laune am Badestrand Erholung suchen, nebenbei chromblitzende Maschinen bewundern, PS-Zahlen und Burn-outs bestaunen, sich verköstigen und eine Party genießen – und dabei natürlich viele alte Freunde treffen. Im attraktiven Freizeitpark werden auch Wasserski, Abenteuer- und Fußballgolf angeboten. Bei Harley Davidson und MotaYama kann man die neuesten Modelle anschauen und sich in bester Atmosphäre beraten lassen.

Biker-Frühstück am Sonntag

Die Biker Days am Seepark starten am Freitag, 30. Juni, ab 17 Uhr und enden am Sonntag um 17 Uhr. Für die Camper unter den Teilnehmern gibt es Dusche, WC-Anlage und Bewachung. Am Samstag und Sonntag gibt es dieses Jahr wieder das Biker-Frühstück im Tipi-Dorf und Security rund um die Uhr sorgt für größtmögliche Sicherheit.