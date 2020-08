von Sk

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein ortsansässiges Geschäft in der Zentralen-Genossenschaft-Straße ein. Um in das Außenlager der Firma zu gelangen, drückten sie vermutlich mit einem Radlader oder einer ähnlichen Arbeitsmaschine den Zaun nieder und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten sie anschließend zwei Paletten mit Holzpellets im Wert von 600 Euro. Durch die rabiate Vorgehensweise entstand am Zaun ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von 4 000 Euro.