Bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße 456 von Pfullendorf in Fahrtrichtung Otterswang gab es am Mittwochnachmittag drei verletzte Personen und Totalschaden an zwei Autos, informiert die Polizei. Der Daimler-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende Fiat-Lenkerin nach links in den Weg zum Ritter-Hof einbiegen wollte, und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Fiat von der Straße ab und im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Daimler-Fahrer, die Fiat-Lenkerin sowie deren Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, wurden zur Versorgung der mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Pfullendorf war mit 19 Einsatzkräften und fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Da der Unfallhergang noch nicht in allen Einzelheiten geklärt ist, werden etwaige Unfallzeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf (Tel. 0 75 52/201 60) zu melden.